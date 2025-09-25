Simpatizantes de Hezbolá desafían al Gobierno y proyectan imágenes de Nasralá en las Rocas de las Palomas

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Simpatizantes del partido-milicia chií libanés Hezbolá han desafiado al Gobierno libanés con la proyección de imágenes del fallecido secretario general del grupo, Hasán Nasralá, y del que fuera uno de los principales favoritos a sucederle, Hashem Safiedín, en las emblemáticas Rocas de las Palomas de la capital, Beirut.

"Este comportamiento reprensible no nos distraerá de nuestra decisión de reconstruir un Estado basado en la ley y las instituciones; por el contrario, fortalece nuestra determinación de cumplir con este deber nacional", ha indicado el primer ministro, Nawaf Salam, en un mensaje publicado en redes sociales.

Salam ha informado de que la autorización otorgada a los manifestantes --que conmemoran este jueves el aniversario de la muerte de los dos líderes en 2024-- "estipulaba claramente que las Rocas de las Palomas no serían iluminadas ni por tierra, mar o aire", así como que "tampoco se emitirían imágenes luminosas sobre ellas".

"Me he puesto en contacto con los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa y les he pedido que adopten medidas adecuadas, incluyendo la detención de los autores y su remisión a investigación para que reciban su castigo de conformidad con las leyes", ha dicho.

El gobernador de Beirut, Marwan Abud, había autorizado una concentración de los partidarios de Hezbolá, pero no un espectáculo de luz y sonido en las emblemáticas rocas, ubicadas en el paseo marítimo de la capital. El jefe de la unidad de enlace del partido-milicia, Wafiq Safa, ha estado presente en el evento.

Nasralá falleció a finales de septiembre víctima de un "bombardeo selectivo" del Ejército israelí contra un barrio residencial de Beirut, donde se ubicaban los cuarteles centrales de Hezbolá. Su primo y su eventual sucesor, Safiedín, murió en otro ataque de Israel a principios de octubre.