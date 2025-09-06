Simpatizantes de Palestine Action se enfrentan con la policía de Londres; hay varios detenidos

LONDRES (AP) — La policía británica se enfrentó el sábado con manifestantes que se reunieron fuera del Parlamento para desafiar la prohibición del grupo Palestine Action, considerado por el gobierno como una organización terrorista, y arrestó a decenas de ellos.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, dijo que 1500 personas participaron en la manifestación en Londres, sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

En cuestión de minutos, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes, mientras los transeúntes coreaban “Qué vergüenza” y “Policía metropolitana, elijan un lado, justicia o genocidio”. Hubo algunos enfrentamientos y diálogos airados mientras los oficiales arrastraban a los manifestantes, que se dejaban caer al ser retirados de la multitud.

“La expresión de apoyo a una organización proscrita es un delito penal en virtud de la Ley de Terrorismo”, dijo la policía metropolitana en las redes sociales. “Donde nuestros agentes vean delitos, haremos arrestos”.

Fue un proceso lento, en el que los agentes arrestaron a unos 150 manifestantes después de varias horas, entre ellas, un número no especificado de personas detenidas por ataques violentos. Cientos de manifestantes más permanecieron sentados en la plaza.

Más de 700 personas fueron arrestadas en protestas anteriores, y 138 han sido acusadas según la Ley de Terrorismo.

Mike Higgins, de 62 años, quien es ciego y usa una silla de ruedas, fue arrestado el mes pasado, pero regresó a manifestarse el sábado.

”¿Y yo soy un terrorista? Eso es lo absurdo de ello”, dijo. “Ya fui arrestado según la Ley de Terrorismo y sospecho que hoy también lo seré”.

“Por supuesto que seguiré regresando. ¿Qué opción tengo?”

Protestas de acción directa

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran aviones para protestar contra lo que califican como el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

La proscripción convirtió en un delito las expresiones de apoyo público a la organización.

La pertenencia o el apoyo al grupo es punible con hasta 14 años de prisión.

Palestine Action ha llevado a cabo protestas de acción directa en Reino Unido desde que se formó en 2020, como irrumpir en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK, y ha afectado a otros sitios en Reino Unido que, según sus integrantes, tienen vínculos con el ejército israelí.

El grupo ha atacado a empresas de defensa e infraestructura nacional, y las autoridades afirman que sus acciones han causado millones de libras en daños que afectan la seguridad nacional.

Cuando se proscribió al grupo, la entonces secretaria del Interior Yvette Cooper dijo: “Las evaluaciones son muy claras, esta no es una organización no violenta”.

Palestine Action ha obtenido la aprobación del Tribunal Superior para impugnar la prohibición, un fallo que el gobierno busca revocar. El caso está en curso, y se tiene prevista una audiencia para el 25 de septiembre.

Los simpatizantes dicen que la prohibición sofoca la libertad de expresión

El jefe de derechos humanos de la ONU ha criticado la postura del gobierno británico, diciendo que la nueva ley “abusa de la gravedad e impacto del terrorismo”.

La decisión de designar a Palestine Action como un grupo terrorista “plantea serias preocupaciones de que las leyes antiterroristas se apliquen a conductas que no son de naturaleza terrorista, y corre el riesgo de obstaculizar el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales en todo Reino Unido”, advirtió Volker Türk.

Agregó que, según los estándares internacionales, los actos terroristas deberían limitarse a delitos como los destinados a causar la muerte o lesiones graves, o la toma de rehenes.

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, condenó la proscripción impuesta por el gobierno calificándola como “catastrófica” para las libertades civiles y afirmando que produce un “efecto disuasorio mucho más amplio sobre la libertad de expresión”.

El grupo ha recibido el apoyo de prominentes figuras culturales, como la escritora irlandesa de éxitos editoriales Sally Rooney, quien dijo que planeaba usar las ganancias de su trabajo “para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio”.

Israel, fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, cuando unos 6 millones de judíos europeos fueron asesinados, niega vehementemente que esté cometiendo genocidio.

El gobierno británico enfatizó que proscribir a Palestine Action como un grupo terrorista no afecta a otros grupos legales, que incluyen voces propalestinas o proisraelíes, que hacen campaña o protestan pacíficamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.