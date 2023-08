Sídney--(business wire)--ago. 15, 2023--

Sims Limited ( ASX: SGM ), líder global en sostenibilidad y uno de los facilitadores de la economía circular, anunció hoy el nombramiento de Kathy Hirschfeld AM como directora no ejecutiva independiente a partir del 1 de septiembre de 2023. El nombramiento de Hirschfeld, que llega tras la jubilación de Heather Ridout el 31 de marzo de 2023, será confirmada por los accionistas en la asamblea general anual de 2023, programada para el próximo 1 de noviembre.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230814689313/es/

Kathy Hirschfeld AM, Sims Limited BOD Appointee (Photo: Business Wire)

Hirschfeld es ingeniera qu√≠mica y posee 20 a√Īos de experiencia en BP dentro de los sectores de refinado, log√≠stica y exploraci√≥n de petr√≥leo en Australia, el Reino Unido y Turqu√≠a. Tambi√©n se desempe√Ī√≥ como ejecutiva de log√≠stica en la Reserva del Ej√©rcito Australiano.

‚ÄúTengo el placer de darle la bienvenida a Kathy a nuestra junta como directora independiente, donde aportar√° sus numerosos a√Īos de invalorable experiencia como directora y ejecutiva‚ÄĚ, afirm√≥ Geoff Brunsdon, presidente de Sims Limited y director no ejecutivo independiente de la junta directiva de Sims Limited. ‚ÄúKathy es ampliamente reconocida por su experiencia en ingenier√≠a, gesti√≥n de riesgo operativo, seguridad y gobernanza corporativa. Su experiencia como l√≠der en proyectos complejos en muchos de los mismos lugares donde se encuentran nuestras operaciones ser√° beneficiosa para los negocios y para nuestros accionistas. El nombramiento de Kathy va en el sentido de la misi√≥n y la estrategia de Sims Limited, y su experiencia complementar√° la combinaci√≥n de conocimientos y experiencia que ya existe en la junta. Le doy la bienvenida a Kathy a la junta y no veo la hora de trabajar con ella‚ÄĚ.

Este nombramiento llega tras los recientes nombramientos de Philip Bainbridge, el 1 de septiembre de 2022, y de Vicky Binns, el 8 de octubre de 2021, que evidencian el compromiso de Sims Limited con la renovación de su junta.

Hirschfeld posee una amplia experiencia en juntas de ASX, NYSE, empresas de capitales privados y gubernamentales. Actualmente es la presidenta de Powerlink Queensland, directora no ejecutiva independiente de Central Petroleum y miembro de la junta de Spark Infrastructure RE Limited, sus filiales y entidades relacionadas, que incluyen las juntas de SA Power Networks y Victoria Power Networks (Powercor y CityPower). Anteriormente, Hirschfeld se desempe√Ī√≥ como miembro y presidenta del Comit√© Nacional de ONU Mujeres Australia y como directora no ejecutiva de Energy Queensland, ToxFree Solutions, InterOil Corporation, Broadspectrum, Snowy Hydro y Queensland Urban Utilities. Adem√°s fue miembro del senado de la Universidad de Queensland durante 10 a√Īos.

Hirschfeld es miembro de Australian Institute of Company Directors y de Academy of Engineering and Technology. En 2019, fue distinguida con la Orden de Australia por sus importantes servicios para la ingeniería, las mujeres y los negocios.

Acerca de Sims Limited

Fundada en 1917, Sims Limited es un líder global en sostenibilidad y uno de los facilitadores de la economía circular que emplea a 4400 personas y opera en más de 200 centros en 15 países. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el Mercado de Valores de Australia ( ASX: SGM ), y sus ADS cotizan en el mercado OTC de los Estados Unidos ( USOTC: SMSMY ). La misión de la empresa, crear un mundo sin desechos para preservar nuestro planeta, es lo que impulsa su constante innovación y oferta de nuevas soluciones en la economía circular para consumidores, empresas, gobiernos y comunidades de todo el mundo. Para más información, visite www.simsltd.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230814689313/es/

CONTACT: Real Hamilton-Romeo

real.hamiltonromeo@simsmm.com

Keyword: australia/oceania australia

Industry keyword: professional services finance

SOURCE: Sims Limited

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 08/15/2023 03:08 am/disc: 08/15/2023 03:08 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230814689313/es