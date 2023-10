Sidney--(business wire)--oct. 4, 2023--

Sims Limited ( ASX:SGM ), l√≠der mundial en sustentabilidad y art√≠fice de la econom√≠a circular, anunci√≥ hoy la publicaci√≥n de su Paquete de informes sobre sustentabilidad para el a√Īo fiscal 2023.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231004951675/es/

(Graphic: Business Wire)

El paquete de informes sobre sustentabilidad anual de la empresa, compuesto por un informe sobre el clima, un informe sobre la sustentabilidad y un libro de datos, muestra el avance en sus tres pilares de sustentabilidad:

‚ÄúDurante el a√Īo, la empresa ha tenido un desempe√Īo s√≥lido hacia nuestras metas de sustentabilidad, incluido llegar de manera temprana a nuestra meta de 23 % de reducci√≥n de las emisiones de carbono hacia el 2025, aportando una reducci√≥n del 32 % de emisiones en comparaci√≥n con nuestro punto de referencia del a√Īo fiscal 2020 gracias a la adopci√≥n acelerada de la electricidad renovable en todas nuestras operaciones globales‚ÄĚ, se√Īal√≥ Stephen Mikkelsen, director ejecutivo y director gerente de Sims Limited. ‚ÄúTambi√©n hemos avanzado en gran medida para eliminar la brecha salarial de g√©nero y hemos tenido un desempe√Īo en seguridad r√©cord por tercer a√Īo consecutivo‚ÄĚ.

Durante el a√Īo, Sims Limited tambi√©n public√≥ su primer informe de transparencia fiscal, comprometida con la Visi√≥n 40/40 para un liderazgo con equilibrio de g√©nero para 2030 y les dio la bienvenida a 50 cadetes/aprendices para que comiencen sus carreras en la econom√≠a circular, cuyo 40 % eran mujeres.

Los logros en materia de sustentabilidad de la empresa han sido reconocidos por √≠ndices y rankings l√≠deres, tales como el √ćndice FTSE4Good, √ćndice de Sustentabilidad DJSI, Liderazgo clim√°tico de CDP y L√≠deres del clima 2023 por Financial Times en la lista APAC, la lista de las Empresas m√°s responsables de Newsweek en Estados Unidos, la lista Carbon Clean200 de As You Sow y la lista de las Empresas m√°s sustentables de Corporate Knights Global100.

Guiada por su propósito de crear un mundo sin residuos para preservar nuestro planeta, Sims Limited recicla millones de toneladas de materiales, que impacta positivamente en el medio ambiente, mientras crea valor para sus grupos de interés.

La totalidad del paquete de informes sobre sustentabilidad est√° disponible para verlo y descargarlo en el sitio web de la empresa, www.simsltd.com/sustainability.

Acerca de Sims Limited

Fundada en 1917, Sims Limited crea valor al usar soluciones en la economía circular para forjar caminos hacia la economía baja en carbono. A través de sus tres áreas de negocio: Sims Lifecycle Services, Sims Metal y Sims Resource Renewal, Sims Limited permite la reutilización de recursos naturales finitos y promueve la descarbonización de las cadenas de suministro de los clientes, que crea un impacto positivo y mensurable para las personas, las comunidades, las industrias y los gobiernos. Los tres pilares de sustentabilidad de Sims Limited, que está arraigada en su objetivo de crear un mundo sin residuos para preservar nuestro planeta, son los de operar de manera responsable, cerrar el círculo y asociarse para el cambio, e impulsan su método estratégico para crear soluciones nuevas e innovadoras que pongan a disposición los recursos a fin de usarlos a futuro y reducir las pérdidas ambientales. Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Australia ( ASX: SGM ) y sus Acciones Depositarias Americanas cotizan en el mercado extrabursátil en Estados Unidos ( USOTC: SMSMY ). Para obtener más información, visite www.simsltd.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231004951675/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores

Ana metelo

Directora de Relaciones con los inversores

ana.metelo@simsmm.comRelaciones con los medios

Réal Hamilton-Romeo

Director global de Comunicaciones y marketing

real.hamiltonromeo@simsmm.com

Keyword: australia/oceania australia

Industry keyword: professional services recycling environmental, social and governance (esg) environment sustainability environmental issues green technology

SOURCE: Sims Limited

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 10/04/2023 01:35 pm/disc: 10/04/2023 01:37 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231004951675/es