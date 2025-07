Sin acceso amplio a educación, las niñas en Afganistán recurren a escuelas religiosas

KABUL, Afganistán (AP) — Durante seis horas cada día después de la escuela, Nahideh trabaja en un cementerio, recogiendo agua de un santuario cercano para venderla a los dolientes que visitan las tumbas de sus seres queridos. Sueña con convertirse en doctora, pero sabe que es un sueño inútil.

Cuando comience el próximo año escolar, se inscribirá en una madrasa, una escuela religiosa, para aprender sobre el Corán y el Islam, y poco más.

“Prefiero ir a la escuela, pero no puedo, así que iré a una madrasa”, dijo, con sus ojos marrones oscuros asomando desde debajo de su ajustado pañuelo negro. “Si pudiera ir a la escuela, entonces podría aprender y convertirme en doctora. Pero no puedo”.

A la edad de 13 años, Nahideh está en el último grado de la escuela primaria, el límite de educación permitido para las niñas en Afganistán. Hace tres años, el gobierno talibán prohibió a las niñas asistir a la secundaria y a la universidad, el único país en el mundo en hacerlo. La prohibición es parte de una serie de restricciones sobre las mujeres y niñas, que dictan todo, desde lo que pueden vestir hasta dónde pueden ir y con quién pueden ir.

Sin opción para la educación superior, muchas niñas y mujeres están recurriendo a las madrasas.

El único aprendizaje permitido

“Como las escuelas están cerradas para las niñas, ven esto como una oportunidad”, dijo Zahid-ur-Rehman Sahibi, director del Centro Educativo de Ciencias Islámicas Tasnim Nasrat en Kabul. “Así que vienen aquí para mantenerse involucradas en el aprendizaje y el estudio de las ciencias religiosas”.

Los aproximadamente 400 estudiantes del centro tienen edades que van desde los tres hasta los 60 años, y el 90% son mujeres. Estudian el Corán, la jurisprudencia islámica, los dichos del profeta Mahoma y el árabe, el idioma del Corán.

La mayoría de los afganos, señaló Sahibi, son religiosos. “Incluso antes de que las escuelas cerraran, muchos solían asistir a madrasas”, dijo. “Pero después del cierre de las escuelas, el interés ha aumentado significativamente, porque las puertas de las madrasas permanecen abiertas para ellas”.

No hay cifras oficiales recientes disponibles sobre el número de niñas inscritas en madrasas, pero los funcionarios dicen que la popularidad de las escuelas religiosas en general ha crecido. En septiembre, el viceministro de Educación, Karamatullah Akhundzada, dijo que al menos 1 millón de estudiantes se habían inscrito en madrasas solo en el último año, elevando el total a más de 3 millones.

Estudiando el Corán

Protegidas del calor de un día de principios de verano en una sala del sótano en el centro Tasnim Nasrat, las estudiantes de Sahibi se arrodillaban en pequeñas mesas de plástico sobre el suelo alfombrado, sus lápices trazaban líneas de escritura árabe en sus Coranes. Las diez jóvenes llevaban niqabs negros, la prenda que cubre todo e incluye un velo, dejando solo los ojos visibles.

“Es muy bueno para las niñas y mujeres estudiar en una madrasa, porque... el Corán es la palabra de Alá, y somos musulmanes”, dijo Faiza, de 25 años, quien se inscribió en el centro cinco meses antes. “Por lo tanto, es nuestro deber saber qué hay en el libro que Alá nos ha revelado, entender su interpretación y traducción”.

Dada la opción, habría estudiado medicina. Aunque sabe que ahora es imposible, todavía alberga la esperanza de que si demuestra ser una estudiante piadosa dedicada a su religión, eventualmente se le permitirá hacerlo. La profesión médica es una de las muy pocas que aún están abiertas a las mujeres en Afganistán.

“Cuando mi familia vea que estoy aprendiendo ciencias coránicas y que estoy practicando todas las enseñanzas del Corán en mi vida, y estén seguros de esto, definitivamente me permitirán continuar mis estudios”, comentó.

Su maestro dijo que preferiría que las mujeres no estuvieran estrictamente limitadas a los estudios religiosos.

“En mi opinión, es muy importante que una hermana o una mujer aprenda tanto ciencias religiosas como otras materias, porque el conocimiento moderno también es una parte importante de la sociedad”, dijo Sahibi. “El Islam también recomienda que se aprendan las ciencias modernas porque son necesarias, y las ciencias religiosas son importantes junto a ellas. Ambas deben aprenderse simultáneamente”.

Una prohibición controvertida

La prohibición de la educación secundaria y superior para mujeres ha sido controvertida en Afganistán, incluso dentro de las filas de los propios talibanes. En una inusual señal de disidencia abierta, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sher Abbas Stanikzai, dijo en un discurso público en enero que no había justificación para negar la educación a las niñas y mujeres.

Sus comentarios, según se informa, no fueron bien tolerados por el liderazgo talibán; Stanikzai está ahora oficialmente de licencia y se cree que ha abandonado el país. Pero fueron una clara indicación de que muchos en Afganistán reconocen el impacto a largo plazo de negar la educación a las niñas.

“Si esta prohibición persiste hasta 2030, más de 4 millones de niñas habrán sido privadas de su derecho a la educación más allá de la escuela primaria”, dijo la directora general de Unicef, Catherine Russell, en un comunicado al inicio del nuevo año escolar en Afganistán en marzo. “Las consecuencias para estas niñas, y para Afganistán, son catastróficas. La prohibición impacta negativamente en el sistema de salud, la economía y el futuro de la nación”. La importancia de la educación religiosa Para algunos en esta sociedad profundamente conservadora, las enseñanzas del Islam son difíciles de exagerar. “Aprender el sagrado Corán es la base de todas las demás ciencias, ya sea medicina, ingeniería u otros campos del conocimiento”, dijo Mullah Mohammed Jan Mukhtar, de 35 años, quien dirige una madrasa para niños varones al norte de Kabul. “Si alguien primero aprende el Corán, luego podrá aprender estas otras ciencias mucho mejor”. Su madrasa se abrió por primera vez hace cinco años con 35 estudiantes. Ahora tiene 160 alumnos varones de entre 5 y 21 años, la mitad de los cuales son internos. Más allá de los estudios religiosos, la madrasa ofrece un número limitado de otras clases como inglés y matemáticas. También hay una madrasa afiliada para niñas, que actualmente tiene 90 estudiantes, dijo. “En mi opinión, debería haber más madrasas para mujeres”, dijo Mukhtar, quien ha sido mulá durante 14 años. Subrayó la importancia de la educación religiosa para las mujeres. “Cuando son conscientes de los veredictos religiosos, comprenden mejor los derechos de sus maridos, suegros y otros miembros de la familia”. _____ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.