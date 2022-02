Sin Brady, jóvenes quarterbacks toman estafeta en NFL

Tom Brady pas贸 tiempo charlando con Joe Burrow en su 煤ltima entrevista antes de anunciar su retiro.

Fue como si le entregara una estafeta.

Decir que nunca habr谩 otro Brady no es una exageraci贸n. Gan贸 siete veces el Super Bowl, posee pr谩cticamente todos los r茅cords para un quarterback y fij贸 un nivel de excelencia incomparable durante m谩s de dos d茅cadas, antes de retirarse, en plenitud de facultades, a los 44 a帽os.

Pero la p茅rdida del quarterback ampliamente considerado como el mejor de la historia no impactar铆a tanto a la NFL, donde hay bastantes astros j贸venes, listos para llenar este vac铆o.

Burrow tiene la oportunidad de ganar lo que ser谩 el primer Super Bowl de la era post-Brady la pr贸xima semana, cuando lidere la ofensiva de los Bengals de Cincinnati en el gran encuentro ante los Rams de Los 脕ngeles.

Notablemente sereno y confiado, Burrow, de 25 a帽os, brome贸 con Brady el lunes por la noche, durante el podcast del veterano en SiriusXM.

鈥淣o s茅 si pueda estar todav铆a en la conversaci贸n con este tipo, pero voy a trabajar realmente duro para intentarlo. Pienso que estamos teniendo un gran inicio y me emociona mucho la oportunidad que tenemos鈥, dijo Burrow.

Brady, quien condujo a los Buccaneers de Tampa Bay a un t铆tulo del Super Bowl la temporada anterior, se qued贸 a dos victorias de revalidar el cetro. Se mostr贸 efusivo en sus elogios a Burrow.

鈥淧ienso que Joe tiene algunas herramientas que yo no ten铆a cuando ten铆a su edad, as铆 que estoy muy impresionado por la forma en la que 茅l ha llegado a la liga. Fue a Cincinnati, que hab铆a sido un lugar dif铆cil para jugar durante a帽os. A dos a帽os de que comenz贸 su carrera, despu茅s de una lesi贸n realmente dura el a帽o pasado, mostr贸 mucha fortaleza f铆sica y emocional para volver, y ha tenido una temporada incre铆ble鈥, recalc贸.

鈥淪iempre me gusta mirar a los quarterbacks, sobre todo a los j贸venes, porque siento que hay ciertas formas de jugar este deporte, y jugarlo a un alto nivel requiere de un gran compromiso. Y pienso que Joe, incluso cuando lo vi en LSU, tiene ese compromiso. Es grandioso verlo para m铆, que he jugado esto durante mucho tiempo. Estoy realmente contento por Joe y su equipo鈥.

Burrow, primera selecci贸n general del draft en 2020, ha tenido un regreso notable tras someterse a una cirug铆a en el ligamento cruzado anterior durante su temporada de novato. Ha guiado a los Bengals a un t铆tulo de la Divisi贸n Norte de la Conferencia Americana y a su primera aparici贸n en un Super Bowl en 33 a帽os.

Cuando termin贸 de explicar la forma en que adquiri贸 la confianza suficiente en su rodilla para improvisar trayectorias en la temporada, Brady le record贸: 鈥淵o hice toda mi carrera jugando dentro de la bolsa de protecci贸n, as铆 que nunca voy a hacer muchas jugadas fuera de 茅sta. Es un gran lujo que tienes, y dir茅 que es mucho m谩s seguro estar dentro de la bolsa que fuera de 茅sta鈥.

Burrow fue capturado 51 veces en la temporada regular. Lo prendieron otras nueve veces en la ronda divisional de los playoffs, pero se llev贸 la victoria sobre Tennessee.

Su capacidad de soportar la presi贸n ha impresionado a Brady.

鈥淢e encanta esto, porque hay pocas formas en que un quarterback puede mostrar que es duro. No jugamos en la l铆nea de scrimmage, no bloqueamos, no hacemos derribos, no golpeamos a nadie. Pero la forma en que podemos mostrar nuestra dureza est谩 en permanecer en la bolsa, hacer lanzamientos y, a veces... ser noqueados, levantarnos y realizar la siguiente jugada鈥, explic贸 Brady.

鈥淯no no quiere reconocer ante nadie que lo han golpeado realmente. Lo que me encanta del juego de Joe es que 茅l hace exactamente eso. Lo derriban, se levanta y est谩 listo para la siguiente jugada. El equipo gana mucha confianza con eso. El equipo debe saber que el quarterback va a estar ah铆 todas las semanas. Has tenido lesiones como la del ligamento cruzado y simplemente no pudiste. Es la realidad de esa lesi贸n, pero te has sobrepuesto a muchas cosas鈥.

Brady, Ben Roethlisberger, Drew Brees, Eli Manning y Philip Rivers se han retirado recientemente. Ello ha allanado el camino para una nueva generaci贸n de quarterbacks, quienes habr谩n de dominar este deporte durante la pr贸xima d茅cada.

Patrick Mahomes gan贸 ya un Super Bowl, un premio al Jugador M谩s Valioso y ha hilado cuatro finales de la Conferencia Americana. Lamar Jackson fue el Jugador M谩s Valioso de la NFL en su segunda campa帽a. Ah铆 est谩n Josh Allen, Justin Herbert y Kyler Murray. Dak Prescott no ha cumplido los 30 a帽os.

Una combinaci贸n de j贸venes y veteranos, como Matthew Stafford, Aaron Rodgers y Russell Wilson, est谩 todav铆a en activo. As铆, la NFL est谩 en buenas manos en materia de quarterbacks, incluso sin su mayor 铆cono.

___

