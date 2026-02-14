Sin brillo, el City avanza en Copa ante un equipo de cuarta

Sin brillo, el Manchester City se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra al vencer este sábado a su modesto vecino Salford City, de cuarta categoría, por 2-0.

Un poco más de un año después de una amplia victoria (8-0) contra ese mismo equipo, que milita en League Two (cuarta categoría inglesa), el conjunto de Pep Guardiola, que dijo sentirse "agotado física y mentalmente" antes del partido, tuvo que esperar a la segunda parte para realizar su primer disparo a puerta, aunque ya se había adelantado en el minuto seis gracias a un gol en propia meta de Alfie Dorrington.

Recientemente adquirido por un grupo de inversores entre los que figuran las leyendas del United David Beckham y Gary Neville, el Salford resistió bien hasta el segundo tanto, obra de Marc Guéhi (81'), que marcó por primera vez desde su llegada al City, en enero procedente del Crystal Palace.

"Defendieron muy bien, muy compactos, y no atacamos los espacios como deberíamos. El partido estuvo plano hasta que marcamos el segundo gol", analizó Guardiola. "Han sido tres semanas realmente duras, con muchos partidos, y es muy exigente", añadió.

Además, con superioridad numérica durante toda la segunda parte, el Newcastle se impuso en el campo del Aston Villa (3-1).

En un partido marcado por numerosas controversias arbitrales, las Urracas aprovecharon la expulsión del portero Marco Bizot (45+3'), autor de una intervención peligrosa casi a la altura de la línea del centro del campo, en una contra.

Aunque los Villanos habían abierto el marcador con un gol de Tammy Abraham, probablemente en fuera de juego (14'), no resistieron la presión del Newcastle ni los dos disparos lejanos de Sandro Tonali (63' y 76'), antes de que Nick Woltemade cerrara el marcador (88').

En los otros encuentros del día, el Burnley fue eliminado por un equipo de tercera división, el Mansfield Town (2-1), trampa que evitó el West Ham gracias a una prórroga ante el Burton Albion (1-0).