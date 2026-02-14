Sin brillo, el Manchester City avanza en Copa apeando a un equipo de cuarta

Sin brillo, el Manchester City se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra al vencer a su modesto vecino Salford City, de cuarta categoría, por 2-0.

Un poco más de un año después de una amplia victoria (8-0) contra ese mismo equipo, que milita en League Two (cuarta categoría inglesa), el conjunto de Pep Guardiola, que dijo sentirse "agotado física y mentalmente" antes del partido, tuvo que esperar a la segunda parte para realizar su primer disparo a puerta, aunque ya se había adelantado en el minuto seis gracias a un gol en propia meta de Alfie Dorrington.

Recientemente adquirido por un grupo de inversores entre los que figuran las leyendas del United David Beckham y Gary Neville, el Salford resistió bien hasta el segundo tanto, obra de Marc Guéhi (81'), que marcó por primera vez desde su llegada al City, en enero procedente del Crystal Palace.

En los otros encuentros del día, el Burnley fue eliminado por un equipo de tercera división, el Mansfield Town (2-1), trampa que evitó el West Ham gracias a una prórroga ante el Burton Albion (1-0).