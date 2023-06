Sin cargas y con 6000 inhalaciones: ‘Power Alpha’ rompe con el techo de cristal de las soluciones desechables

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun. 21, 2023--

SMOORE, una empresa líder mundial en soluciones de tecnología de atomización, lanzó una novedosa solución descartable llamada ‘Power Alpha’, en el World Vape Show 2023 de Dubái (21 de junio – 23 de junio). Hace algunos meses, Power Alpha se lanzó en la feria de tabaco TPE 2023 de Las Vegas, donde cosechó una amplia atención y elogios por tener características sin precedentes e implementar tecnología de avanzada. Esta vez, en Dubái, Power Alpha volvió a sorprender a líderes empresariales, distribuidores y vendedores del sector de vapeo con sus cuatro características transformadoras: no se carga, no tiene sabor a quemado, no pierde el sabor y es superconveniente.

Power Alpha ofrece soluciones que no necesitan que los dispositivos descartables de grandes dosis de inhalación se carguen, ya que resuelven los problemas a los que se enfrentan los usuarios que consumen vapeadores descartables, como la poca batería, las cargas incómodas, la pérdida del sabor y el gusto a quemado después de una carga. Estas características únicas que tiene Power Alpha impulsaron el éxito en el mercado de algunos de los principales actores de la industria del vapeo en Norteamérica, ya que permite que estas empresas reciban una gran cantidad de comentarios positivos por parte de los consumidores. Un vapeador de California afirmó: "Gracias a los dispositivos descartables que incorporó Power Alpha ya no tengo la necesidad de tener que cargar al dispositivo. Es superconveniente, tiene un sabor consistente y no tiene gusto a quemado". Otro consumidor, que vapea desde hace más de 7 años aseguró lo siguiente sobre Power Alpha: "Cumple con las 6000 inhalaciones y el sabor sigue siendo el mismo. Ya no me tengo que preocupar por cargar el dispositivo cuando me voy de viaje".

Lo que hace que Power Alpha no tenga comparación son las dos tecnologías patentadas que usa: la batería TOPOWER y el atomizador COREX.

Por lo general, los vapeadores que no necesitan cargas y que tienen 2500-3000 inhalaciones tienen una batería de 950 mAh. Sin embargo, los desechables que emplea TOPOWER ofrecen el doble de inhalaciones y tienen una gran capacidad, de 2000 mAh, casi sin ver diferencias en el tamaño de las baterías. La gran capacidad de 2000 mAh permite una experiencia de vapeo ininterrumpida de 6000 inhalaciones. Por lo tanto, los consumidores no necesitan recargar el dispositivo ni buscar el cable para cargarlo en la mitad del vapeo. Además, la tecnología de la batería garantiza una salida estable durante toda la vida útil. De este modo, se puede evitar el desvanecimiento del sabor y el sabor a quemado, que son problemas de los que muchos vapeadores se han quejado durante mucho tiempo y que se originan por la variación del voltaje.

La tecnología del atomizador COREX lleva la experiencia del vapeo a un nivel totalmente innovador gracias a la incorporación de la nueva malla mejorada. Eco-Mesh, que es ecoprocesada y está libre de contaminación, aporta un sabor consistente y delicioso gracias a un aumento del 200% en la precisión de la estructura de la malla y a la velocidad de calentamiento, que es un 50% más veloz. Además, el diseño de algodón que patentó Corex aumenta la conductividad de la absorción del líquido de vapeo e-liquid en un 15% y mejora la absorción del e-liquid en un 23,5%, lo que hace que la atomización sea más potente y eficiente. Otro diseño notable es el flujo de aire F1, que ofrece a los consumidores una experiencia de vapeo que es limpia, mejora la suavidad en un 30% y elimina totalmente la condensación.

Power Alpha es la solución innovadora que SMOORE estuvo desarrollando durante dos años y no solo respeta la comodidad de los dispositivos descartables que no se recargan, sino que también aumenta el número de inhalaciones a 6000, lo cual ofrece una opción sumamente rentable para los consumidores. Debido a sus características únicas, recibió muchos comentarios positivos. Estas características son las que aportan una experiencia de vapeo cómoda sin precedentes: 6000 inhalaciones sin tener que hacer una recarga. A finales de este año, Power Alpha seguirá ofreciendo una experiencia de vapeo superior para los consumidores de Estados Unidos y de Oriente Medio, donde está a punto de cosechar otro gran éxito.

Acerca de SMOORE Fundada en 2009, SMOORE es una empresa líder mundial de soluciones tecnológicas de atomización, que abarcan productos de riesgo reducido, tecnologías de atomización médica, farmacéutica y de belleza. Con investigación interdisciplinar en atomización y una diversa cartera de productos, SMOORE tiene el compromiso de convertirse en una plataforma de avanzada, que aspira a mejorar la vida.

Mediante la inversión continua en investigación y desarrollo y una capacidad de fabricación líder, SMOORE cuenta con 14 centros de investigación tecnológica en todo el mundo y sus productos están disponibles en más de 50 países y regiones. El 10 de julio de 2020, SMOORE anunció su oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong.

