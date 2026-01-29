Sin Champions y lastrado por las lesiones, el Nápoles se refugia en la Serie A

El Nápoles, golpeado por las lesiones y por su dura eliminación de la Liga de Campeones tras caer ante el Chelsea el miércoles, se centrará en asegurar la clasificación a la próxima edición de la máxima competición europea: recibe el sábado en la 23ª jornada de la Serie A a la Fiorentina.

En el estadio Diego Maradona el Napoli desperdició una ventaja de 2-1 al descanso que le habría bastado para clasificarse a la repesca de la competición, antes de caer en la segunda parte 3-2, en casa, ante el campeón mundial.

Una mala racha ha dejado al equipo del sur de Italia con una sola victoria en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones, por lo que ha caído al cuarto puesto de la Serie A.

Está a nueve puntos del líder Inter de Milán, aferrándose a la última plaza de clasificación para la Liga de Campeones por solo un punto.

Dados su grave problema con las lesiones —solo tenía tres jugadores de campo del primer equipo en el banquillo contra el Chelsea—, Conte se mostró desafiante respecto a su historial en el club en los últimos 18 meses.

"Cada uno de nosotros está dando lo mejor. Durante este desastre futbolístico hemos ganado una liga y una Supercopa de Italia en un año y medio, así que la gente tiene que tener cuidado con lo que dice", señaló el fogoso técnico tras la debacle ante el Chelsea.

- 'Jugar sin trece futbolistas' -

"Jugar sin 13 futbolistas, muchos de ellos importantes, de tú a tú con el Chelsea, disputando un partido de nivel europeo, eso es lo más importante", explicó.

"A pesar de las dificultades de esta temporada, desde el inicio de la cual hemos tenido bajas de gravedad, al final seguimos nuestro camino y creciendo", añadió.

Y subrayó un objetivo claro en mente de cara a la visita del sábado de una Fiorentina amenazada por el descenso: "Será una batalla para jugar la Liga de Campeones el año que viene; tenemos que jugar bien para ganarnos la posibilidad de estar allí de nuevo".

Fue una noche dura para los equipos italianos en la Liga de Campeones el miércoles ya que ninguno se clasificó directamente para octavos de final -terminar entre los ocho primeros-.

El Inter estuvo cerca gracias a una impresionante victoria por 2-0 en Dortmund, pero finalmente se unió a la Juventus y al Atalanta en la ronda de repesca.

En comparación, cinco de los seis clubes de la Premier League inglesa terminaron entre los ocho primeros.

El Inter, líder de la Serie A, viaja al campo de la Cremonese el domingo defendiendo una ventaja de cinco puntos sobre el segundo, el AC Milan, que visita al Bolonia el martes.

La Juventus (5ª), en dinámica positiva desde que Luciano Spalletti tomó las riendas a finales de octubre, ha ganado 11 de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones. Viaja a Parma el domingo, mientras que la Roma, tercera, juega en Udinese el lunes.