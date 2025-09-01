Sin cuatro titulares Paraguay arranca preparativos para enfrentar a Ecuador

Con la ausencia por lesión de cuatro titulares, incluido el estelar Julio Enciso, Paraguay arrancó este lunes sus preparativos para enfrentar a Ecuador el jueves en Asunción, un partido en el que puede sellar su esperado regreso a un Mundial de fútbol tras 16 años de ausencia.

El entrenador Gustavo Alfaro condujo el primer entrenamiento en el que destacaron las ausencias del defensa Fabián Balbuena, el volante Mathías Villasanti y de los delanteros Isidro Pitta y "La Joya" Enciso, gran perla paraguaya.

Los cuatro no formaron parte de la lista de 27 convocados revelada la víspera por el orientador argentino debido a que sufren diversas molestias físicas.

La práctica vespertina, con la asistencia de casi todo el plantel, se realizó en medio de una pertinaz lluvia en el centro de entrenamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en Ypané, cerca de Asunción.

A la Albirroja le falta apenas un punto para inscribir matemáticamente su nombre en el Mundial de Norteamérica de 2026, meta que podría alcanzar de todas maneras si Venezuela cae derrotada ante la líder Argentina el jueves en Buenos Aires.

Alfaro, de 63 años, llamó a 27 futbolistas para las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas, que su selección finalizará el martes de la próxima semana ante Perú en Lima.

El DT argentino, muy querido por la afición paraguaya, sorprendió al incluir en su nómina al delantero Adrián Alcaraz, perteneciente al Olimpia.

Las otras novedades son los llamados del defensa Alexis "Pulpito" Duarte, del Spartak de Rusia, para sustituir a Balbuena, y del delantero Ronaldo Martínez, de destacada actuación en el Platense de Argentina.

Lista de convocados:

Arqueros: Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño, PAR), Carlos Coronel (New York Red Bulls, USA), Juan Espínola (Newell's, ARG), Orlando Gill (San Lorenzo, ARG).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Omar Alderete (Sunderland, ENG), Junior Alonso (Mineiro, BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR), Alexis Duarte (Spartak, RUS), Alan Benítez (Inter, BRA), Agustín Sández (Rosario Central, ARG), Juan Cáceres (Dinamo, RUS).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Vancouver, CAN), Diego Gómez (Brighton, ENG), Braian Ojeda (Real Salt Lake, USA), Damián Bobadilla (Sao Paulo, BRA), Mathías Galarza (River Plate, ARG), Miguel Almirón (Atlanta, USA), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Alejandro "Kaku" Romero (Al-Ain FC, UAE), Hugo Cuenca (Génova, ITA).

Delanteros: Antonio Sanabria (Cremonese, ITA), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Ronaldo Martínez (Platense, ARG), Adrián Alcaraz (Olimpia, PAR), Ángel Romero (Corinthians, BRA).

