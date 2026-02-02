Sin el PSG, la opción de título cobra fuerza para Marsella y Lyon en Copa de Francia

Eliminado el París Saint-Germain, el camino se presenta más despejado para clubes como Olympique de Marsella, Lens o Lyon antes de los octavos de Copa de Francia, que se disputan de martes a jueves.

El conjunto marsellés, descolgado en la liga y eliminado en Champions, recibirá el martes a otro equipo de la Ligue 1 -el Rennes- en la competición del KO, su única opción de abrir sus vitrinas esta temporada.

El OM no conquista un título desde la Copa de la Liga en 2012.

Más fácil "a priori" lo tendrán el Lyon y el Lens, que se medirán con equipos de la segunda francesa: Laval y Troyes respectivamente.

Pero los lioneses deben repartir energías con la Europa League, cuya primera fase han liderado, mientras que los Sangre y Oro pelean codo con codo por la Ligue 1 con el ogro parisino.

Será una nueva ocasión de hacer méritos para el brasileño Endrick, autor de cuatro goles en cuatro partidos desde su llegada al Lyon cedido por el Real Madrid.

El PSG, campeón de ocho de las once últimas ediciones de la Copa de Francia, cayó eliminado en la ronda anterior ante sus vecinos del París FC, que ahora visitarán al Lorient.

Por primera vez en 35 años, ningún equipo por debajo de la segunda división figura en los octavos de final de esta competición tradicionalmente rica en sorpresas.

Programa de los octavos de final de la copa francesa:

Martes:

(19:30 GMT) Reims (L2)-Le Mans (L2)

(20:10 GMT) Marsella-Rennes

Miércoles:

(19:30 GMT) Toulouse-Amiens (L2)

Niza-Montpellier (L2)

Lyon-Laval (L2)

Lorient-París FC

(20:00 GMT) Troyes (L2)-Lens

Jueves:

(20:00 GMT) Estrasburgo-Mónaco