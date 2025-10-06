Sin electricidad casi 40.000 personas en Bélgorod, Rusia, por ataques del Ejército ucraniano

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han estimado este domingo en cerca de 40.000 los residentes de la región de Bélgorod que se han quedado sin suministro eléctrico a causa de los ataques nocturnos del Ejército ucraniano.

"Tenemos cortes de energía significativos en siete municipios, y casi 40.000 residentes se encuentran actualmente sin electricidad", ha indicado en su canal de Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, tras mantener una reunión con altos cargos de Emergencias y del Ministerio del Interior.

Así, ha confirmado el despliegue de "todos" los equipos de emergencia para "conectar edificios residenciales, instalaciones públicas y locales comerciales", señalando que espera que estos trabajos puedan completarse este lunes.

"Aún queda mucho trabajo por hacer. Actualmente estamos trabajando juntos para abordar estos desafíos", ha agregado, horas después de lamentar que un matrimonio y su hijo de 10 años resultaran heridos en el ataque con drones que impactó contra un establecimiento en la capital homónima de la región.