Sin ETA, la izquierda independentista vasca gana peso político

Mientras España arde en una nueva ola de calor, en el pueblo vasco de Zumaia (norte) llueve y hace fresco cuando Jon Iñarritu aparece con paraguas y chaqueta para ofrecer un mitin electoral de EH Bildu, cuyo protagonismo en la política española era inimaginable cuando ETA existía.

"Se echa de menos la lluvia de Euskal Herría", dice a la AFP este diputado de 44 años de esta formación independentista vasca de izquierda, que lleva 12 en Madrid y que aspira a renovar su mandato en las elecciones generales del 23 de julio.

Atrás quedan los tiempos de plomo en el País Vasco, cuando ETA, responsable de más de 850 muertes, estuvo activa, y en pueblos como Zumaia el aire era irrespirable por momentos.

Como cuando ETA mató en el 2000 al vecino y empresario José María Korta, un nacionalista vasco conservador, o cuando Xabier Kalparsoro, miembro de la organización e hijo también del pueblo, murió al caer por la ventana de una comisaría, en 1993.

"El fin del ciclo de la violencia" fue "una excelente noticia", explica Iñarritu, que en aquellos años ya condenaba los atentados sin matices, una rareza en el mundo "abertzale" (nacionalista vasco de izquierda).

ETA dejó de atentar en 2011 y su vitrina política de entonces, Herri Batasuna (Unidad Popular), acabó, tras sucesivas ilegalizaciones, convirtiéndose en Sortu, una de las cuatro organizaciones que fundaron Euskal Herria Bildu (Reunir al País Vasco).

- "No me votaría ni yo" -

Desde que se presentó por primera vez a unas elecciones al Congreso español, en 2015, EH Bildu ha pasado de dos diputados a cinco, y en las elecciones municipales de mayo consiguió más concejales que el gran partido hegemónico vasco, el conservador PNV (Partido Nacionalista Vasco).

Los cinco diputados de Madrid sirvieron para hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez o para aprobar leyes emblemáticas como la de vivienda.

El apoyo también ha servido para que la derecha ataque sin piedad a Sánchez en esta campaña, acusándole de gobernar con "los herederos de ETA" o los "filoetarras".

"Jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político" de quienes mataron a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del Partido Popular (PP) vasco asesinado en 1997, le lanzó al presidente del gobierno Alberto Núnez Feijóo, líder de este partido y favorito en las elecciones generales.

A estos comentarios Iñarritu responde: "si EH Bildu fuera lo que dicen en Madrid que es, no me votaría ni yo".

En las elecciones locales de mayo, Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) denunció que las listas de EH Bildu incluían a 44 condenados por su relación con ETA, siete de ellos implicados en casos de asesinatos que finalmente prometieron no asumir sus cargos si eran elegidos.

"Lo que todavía no ha hecho ETA, tampoco Bildu (sucesores de HB) es pedir perdón", lamentó Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de un concejal del PP asesinado en San Sebastián en 1995.

Ordóñez ha vuelto a saltar a la palestra pero esta vez para reprochar al PP y Vox que estén utilizando contra Sánchez el grito "¡Que te vote Txapote!", el antiguo etarra que mató a su hermano, como manera de recordarle el apoyo de EH Bildu.

"Supone una banalización del terrorismo y de los terroristas", escribió Covite.

- "De la noche a la mañana..." -

Los diputados de EH Bildu participan sin complejos y activamente en decisiones y negociaciones en Madrid, un tema sobre el que no hay unanimidad en los movimientos independentistas. En contraste, el Sinn Fein norirlandés gana escaños en el Parlamento británico pero no los ocupa, y una parte del secesionismo catalán rechaza los pactos con el gobierno.

Iñarritu ofrece los votos de los diputados de su partido a cualquier candidato de izquierda a presidente del gobierno tras las elecciones del 23 de julio: "la derecha no gobernará [en España] si de nosotros depende", afirma.

Los rivales de EH Bildu admiten el cambio en el partido, pero matizan: "le queda mucho recorrido por hacer en esto de la democracia", pero "ha hecho un recorrido importante", dice a la AFP en Pamplona María Solana, candidata a diputada del Geroa Bai ("Sí al futuro"), coalición nacionalista vasca opuesta a ETA.

"He nacido con ETA en activo, he crecido con ETA en activo, me he educado en una sociedad absolutamente reventada por dentro, fragmentada y eso lo hemos vivido muchos años hasta el fin de ETA. De la noche a la mañana no se aprende a convivir, y de la noche a la mañana lo que era negro no se convierte en blanco", añade en una cafetería de la capital navarra en pleno ajetreo de las fiestas de San Fermín.

AFP