Sin fichajes y tras temporada en blanco, el Atlético persigue su "sueño americano"

Tras una temporada sin títulos y pese a no haber realizado aún ningún fichaje, el Atlético de Madrid puso rumbo este martes a Estados Unidos para participar en el Mundial de Clubes, un torneo que se ha convertido en el 'sueño americano' del club y de la afición rojiblanca.

El conjunto de Diego Simeone, que arrancará la competición el domingo 15 de junio (19H00 GMT), ante el París Saint Germain de Luis Enrique, flamante campeón de la Liga de Campeones, viajó con 30 jugadores, la plantilla completa de esta temporada (23 futbolistas), un recuperado de cesión y seis canteranos.

En las últimas horas, el club rojiblanco anunció las incorporaciones definitivas del defensa francés Clément Lenglet y el arquero argentino Juan Musso, que jugaron la pasada campaña como cedidos del Barcelona y el Atalanta, respectivamente.

Y aunque los nombres de Álex Baena y del estadounidense Johnny Cardoso circulan en la prensa como posibles refuerzos, solo el canterano Carlos Martín, que cuajó un buen curso en el Alavés, se ha unido al plantel para disputar el nuevo torneo.

La entidad colchonera emprendió su viaje a Los Ángeles, donde disputará dos partidos después de entrenarse la semana pasada sin internacionales --entre ellos, Robin Le Normand, José María Giménez y Lenglet--, con el "sueño americano" entre ceja y ceja.

"Para nosotros es un desafío mayor y vamos a ir a ganar el Mundial de Clubes, ese es el objetivo", afirmó Simeone en una extensa entrevista al diario argentino LA NACION, en el que lamenta que a su equipo le haya tocado un grupo con "el campeón de la Copa Libertadores (Botafogo) y el campeón de la Champions (PSG)".

Tras enfrentarse al PSG, el cuadro madrileño se medirá al Seattle Sounders (20 de junio, 22H00 GMT) y, tres días más tarde, a Botafogo (19H00 GMT).

- "Lo único que importa es salir campeón" -

El 'Cholo' solo piensa en levantar trofeos como demuestra su reflexión tras una temporada en la que su equipo se acercó de nuevo al Real Madrid y Barcelona en la liga, pero los malos resultados de marzo lo apearon de la lucha por los títulos.

"Debo ser sincero y esta vez dolió, mucho dolió. Después de 14 años en el club la responsabilidad es mucho más grande y el peso que yo mismo me pongo es mucho más grande que al principio. La alegría después de una victoria pasa a ser un alivio, no ya una alegría. ¿Por qué? Porque después de 14 años lo único que me importa es salir campeón", contestó al periódico argentino.

"Todos los otros pasajes ya los he atravesado. Pero claro, para salir campeón hay que caminar, un camino que es largo y difícil, y esta vez, posiblemente, fue de los años que más me golpeó", prosiguió Simeone, que trazó un paralelismo con la final de la Champions que perdió frente al Real Madrid en 2016.

"Hicimos de octubre a febrero una temporada muy buena, y de febrero/marzo en adelante, en una semana se nos cayeron todas esas cartas que teníamos ordenadas. Se nos derrumbó el edificio", afirmó el preparador rojiblanco. Para alzarse con el Mundial, el 'Cholo se encomendará al atacante argentino Julián Álvarez, quien anotó 29 tantos en su primer año con la elástica del Atlético. "Tenemos que ayudarlo a que él se sienta feliz. ¿Cómo se va a sentir feliz? Ganando. Y para llegar a ese lugar, tenemos que dar todos el 110%. Y no solo por él, claro, sino por todos", aseguró el entrenador. rsc/mcd