Sin gol no hay final: Toluca, a enterrar la sequía ante el Monterrey de Ramos

Con más de 200 minutos sin embocar la pelota en el arco rival, Toluca deberá recuperar la puntería para vencer al Monterrey de Sergio Ramos el sábado e inscribirse en su segunda final consecutiva del fútbol de México.

En la fase regular del torneo Apertura, los campeones defensores tuvieron el ataque más productivo con 43 goles a favor en 17 partidos. Doce de esas dianas fueron firmadas por el delantero portugués Paulo Dias "Paulinho", su flamante tricampeón de goleo.

Pero en la liguilla, como se conoce a la ronda eliminatoria, Toluca y Paulinho extraviaron la fórmula para quebrar redes. Y tras perder 1-0 en la semifinal de ida, es imperativo que los Diablos Rojos reencuentren el camino del gol.

Después de anotar (65') en el partido de ida de cuartos de final el 2-1 que les valió para eliminar a Juárez, los escarlatas se fueron en blanco en la vuelta de esa serie (0-0) y también en el arranque de la semi, el miércoles en casa rayada.

"Dependemos de nosotros, hay que seguir insistiendo y confiando en la fuerza que tenemos", dijo el entrenador argentino Antonio Mohamed de cara a la revancha.

Para seguir en pie de lucha, el Turco confió en la ventaja de cerrar la llave en su hogar, el estadio Nemesio Diez, ubicado a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

"Jugamos en casa con la altura, eso cambia muchísimo el escenario, la velocidad de la pelota aumenta y los recorridos de los rivales tienen que ser más rápidos", afirmó el DT.

- "Vamos a sufrir" -

Aunque son fuertes en Toluca, los escarlatas han echado de menos al internacional mexicano Alexis Vega, su principal generador de juego ofensivo, ausente en los playoffs por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

A pesar de la baja del extremo y de la enemistad con el gol de los Diablos Rojos, Monterrey se ha mostrado extremadamente cauto sobre su visita a la capital mexicana del chorizo.

"Vamos a sufrir, sabemos lo que nos espera en la altitud", anticipó el técnico español Domènec Torrent, quien aún recuerda la derrota que sus Rayados sufrieron (6-2) en la visita que hicieron al Nemesio Diez en la fase regular.

"Toluca en su casa juega con dos defensas centrales, dos contenciones y te ataca con seis jugadores, te abren mucho por las bandas y combinan muy bien por dentro, es un equipo muy completo", analizó.

El exayudante de campo de Pep Guardiola garantizó que su equipo saldrá con una actitud propositiva para consumar el pase a la final y seguir aspirando a su sexta corona, la primera desde 2019.

"Tenemos que ser valientes, en medio vamos a poner jugadores de buen pie, que traten bien la bola, y arriba debemos ser contundentes. Si queremos pasar, tenemos que marcar goles en Toluca", dijo el estratega catalán.

La semi de vuelta puede ser el último partido de Ramos con Monterrey, cuya continuidad en México no está garantizada.

- Cruz Azul, sin miedo al Volcán –

En el otro lado del cuadro, la competencia también se reanudará el sábado, aunque más tarde, en el estadio Universitario, el Volcán, donde los Tigres saldrán con la ligera ventaja tras haber empatado 1-1 en casa del Cruz Azul a mitad de semana.

El entrenador argentino Guido Pizarro destacó la fuerza de sus aficionados -se esperan 40.000 espectadores- y el peso de la poderosa nómina felina, encabezada por el campeón del mundo argentino Ángel Correa, autor del gol en la ida.

"Confío en la fuerza que tenemos todos juntos para poder pasar", expresó el novel timonel, quien comenzó el año como compañero de campo de sus ahora dirigidos.

Tigres puede aprovechar una posible distracción que ronda el ambiente de la Máquina: la Copa Intercontinental, que el cuadro de la capital comenzará a disputar el miércoles ante Flamengo de Brasil en Catar.

Pero el técnico argentino de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, avisa que los suyos darán batalla y considera un ingrediente motivacional para los suyos haber cedido ventaja en casa.

"El hecho de que tenemos que ir al Volcán a ganar, nos hace visualizar una intención y un desarrollo de partido en el que seamos tan protagónicos como siempre lo deseamos ser", afirmó el DT.

"Queremos saltar al Volcán, enmudecerlo, poder plantarnos ahí para jugar nuestro fútbol y ser nosotros en agresividad, intensidad, fluidez de juego y contundencia".

En caso de empate global, Toluca y Tigres pugnarán por el título debido a su mejor posición en la tabla.

La final está programada para el 11 y el 14 de diciembre, pero si avanza Cruz Azul se jugarían el 25 y el 28.

