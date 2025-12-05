Sin helicóptero: Kirsty Coventry, presidente del COI, usará transporte terrestre en Milán-Cortina

ROMA (AP) — Para sus primeros Juegos Olímpicos como presidenta del COI, Kirsty Coventry probablemente podría pedir un helicóptero si así lo deseara para trasladarse de una sede lejana a otra en los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Después de todo, con grupos de deportes repartidos por el norte de Italia abarcando un área de más de 22.000 kilómetros cuadrados (casi 10.000 millas cuadradas), los Juegos de 2026 serán los Juegos Olímpicos de Invierno más extensos de la historia.

Sin embargo, Coventry, la primera mujer y la primera africana (es de Zimbabue) elegida para uno de los trabajos más poderosos en el deporte mundial, se apegará a métodos de viaje más convencionales.

"Vamos a ir en auto o autobús o como sea que se utilice el transporte", dijo Coventry a The Associated Press el viernes después de asistir a una ceremonia de encendido del pebetero en el palacio presidencial en la capital italiana.

El plan de sedes para los Juegos del 6 al 22 de febrero incluye: deportes de patinaje en Milán; freestyle y snowboard en Livigno; esquí alpino masculino y esquí de montaña en Bormio; deportes nórdicos en Val di Fiemme; biatlón en Anterselva; y esquí alpino femenino, curling y deslizamiento en Cortina d'Ampezzo.

Coventry espera verlos todos.

"Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y creo que ahora mismo, donde estamos en el programa en la agenda, sí, ese es el plan", expresó.

Retrasos en la construcción de sedes

Aunque partes de la controvertida sede de deslizamiento en Cortina y el principal estadio de hockey aún no están listas, Coventry no expresó preocupación por los preparativos del comité organizador local para los Juegos, faltando dos meses para la ceremonia de apertura.

"Estamos trabajando muy bien y muy de cerca con el comité organizador y con todo el equipo aquí", manifestó. "Así que estamos muy contentos con el progreso y todo lo que vemos y nos estamos emocionando para las próximas semanas".

Lidiando con Trump

También el viernes, se llevaba a cabo el sorteo del Mundial de fútbol en Washington, en un contexto en el que el presidente Donald Trump ampliaba las restricciones de viaje a Estados Unidos y endurecía su retórica contra los inmigrantes.

Dos años después de la Copa del Mundo de 2026, Estados Unidos albergará los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles y Coventry aún no se ha reunido con Trump.

"Siempre aprendemos de los eventos deportivos que nos preceden y hasta ahora ha habido mucha buena voluntad positiva que avanza en la dirección correcta", comentó Coventry sobre las relaciones del COI y la FIFA con la administración Trump.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina también se llevarán a cabo en medio de prohibiciones en curso para la mayoría de los atletas rusos debido a la guerra en Ucrania, y con la guerra en Gaza aún fresca en la mente.

"Reconocemos el poder que el deporte tiene para derribar barreras y construir puentes y fortalecer comunidades", dijo Coventry anteriormente durante su discurso en el encendido del pebetero del relevo de la antorcha.

"La llama simboliza el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos. Uno que solo puede florecer cuando cada atleta, equipo y oficial elegible puede participar sin ninguna discriminación", añadió Coventry. “Los Juegos Olímpicos existen para unir a las personas, para derribar los muros que nos dividen y para inspirar los sueños y esperanzas de la próxima generación”.

