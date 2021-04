Sin lamentos: soriot, de astrazeneca, defiende suministro de vacunas contra el covid-19

Por Alistair Smout

LONDRES, 30 abr (Reuters) - Pascal Soriot, quien se encuentra en medio de un intenso pulso con la Unión Europea por el suministro de las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, dijo el viernes que la farmacéutica que dirige no se excedió en su compromiso de entrega de dosis.

La Comisión Europea ha iniciado procedimientos legales contra la farmacéutica anglosueca, alegando que no respetó su contrato o no tenía un plan "confiable" para garantizar las entregas oportunas de las vacunas.

El presidente ejecutivo de AstraZeneca, Soriot, dijo que hizo todo lo posible para entregar la mayor cantidad de dosis posible a la UE y, aunque está decepcionado por no haber entregado más, está orgulloso del trabajo de la compañía y "totalmente comprometido" con el aumento del suministro.

"Nunca hicimos promesas excesivas, comunicamos lo que pensamos que íbamos a lograr en ese momento", dijo Soriot en una conferencia de prensa, agregando que AstraZeneca habrá entregado 50 millones de dosis a la UE para fines de abril.

Al ser preguntado sobre si está de acuerdo en que AstraZeneca no se excedió con sus promesas, el ministro de Salud irlandés, Stephen Donnelly, dijo a la emisora ​​nacional RTE: "Ni por un segundo. No, absolutamente no".

"Hicieron compromisos muy claros, no han cumplido esos compromisos y esa es una de las razones por las que Irlanda se ha unido al caso legal de la Comisión de la UE", dijo.

AstraZeneca, que había entregado solo una cuarta parte de lo comprometido con la UE a fines de marzo, dijo que planea enviar un total de 100 millones de dosis al bloque para fines de junio, muy por debajo de los 300 millones previstos en el contrato.

Hasta ahora, se han puesto a disposición 300 millones de dosis de la inyección en 165 países, dijo la farmacéutica.

(Reporte adicional de Pushkala Aripaka, Ludwig Burger, Padraic Halpin y Josephine Mason; editado en español por Carlos Serrano)