Sin los rusos en competencia, más países aspiran al podio en final masculina de gimnasia por equipos

Por Gabrielle Tétrault-Farber

PARÍS, 29 jul (Reuters) - La ausencia del equipo ruso en la gimnasia olímpica masculina ha dejado un vacío que muchos países querrían llenar, pero muchos gimnastas afirman que su visión de la competición ha cambiado poco en ausencia de los vigentes campeones.

Los equipos de Rusia y Bielorrusia tienen prohibida la participación en los Juegos por la invasión de Ucrania por Moscú. Sólo algunas personas han sido autorizadas a competir tras someterse a un proceso de selección diseñado para eliminar a cualquiera que haya apoyado públicamente la guerra o al ejército. Ningún gimnasta ruso competirá en París.

En los Juegos de Tokio, el equipo masculino ruso se hizo con el oro, superando a Japón por escasos 0,103 puntos, mientras que sus gimnastas ganaron medallas en varias pruebas individuales.

"Sentimos su ausencia porque son un equipo muy fuerte", declaró a Reuters la gimnasta Illia Kovtun, que ayudó a Ucrania a clasificarse para la final masculina por equipos. "Da más oportunidades a otros países".

El gimnasta japonés Kazuma Kaya, que formó parte del equipo ganador de la medalla de plata en Tokio, dijo que no le afectaba la ausencia de los que consiguieron el oro por delante de su equipo en los últimos Juegos Olímpicos.

"No significa nada para nosotros. No importa quién esté aquí o no, estamos aquí para hacer lo mismo", afirmó Kaya. "Aunque Rusia no esté aquí, una medalla de oro olímpica no es algo fácil de ganar".

Para el veterano gimnasta británico Max Whitlock, la ausencia de uno de los equipos más fuertes del mundo proporciona, en efecto, más espacio para que otros países tengan una oportunidad en el podio, pero no ha cambiado la dinámica de la competencia.

"Por supuesto, son un rival muy fuerte en cualquier competencia", afirmó Whitlock.

"Creo que hay muchos aspirantes fuertes, así que es difícil decir que eso facilita (la competencia). Pero creo que si estuvieran dentro, te gustaría pensar que estarían cerca de la cabeza".

En la final masculina por equipos participarán ocho países: China, Japón, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Canadá. (Reportaje de Gabrielle Tétrault-Farber, Chang-Ran Kim, Rory Carroll y Karen Braun; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters