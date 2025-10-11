Sin Messi, Argentina vence a Venezuela en partido de preparación para Mundial 2026

10 oct - La selección de fútbol de Argentina venció el viernes 1-0 a Venezuela en el estadio Hard Rock de Miami en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 donde estuvo ausente Lionel Messi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció minutos antes del inicio del juego que Messi no estaría "disponible para el encuentro", aunque no dio los motivos.

La prensa argentina indicó que el capitán jugaría el sábado con su equipo Inter Miami ante Atlanta United por la MLS y luego se reincorporará al seleccionado para el próximo amistoso ante Puerto Rico. El gol que le dio la victoria a la "Albiceleste" lo anotó Giovani Lo Celso a los 31 minutos con un potente remate bajo tras un pase de Lautaro Martínez.

"Estoy muy feliz por vestir esta camiseta y volver a marcar. Creo que hicimos un gran esfuerzo y un partido muy serio", dijo Lo Celso a la televisión.

La AFA también informó que el delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono, "será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo".

Argentina volverá a jugar el martes frente a Puerto Rico en el estadio Chase, en Fort Lauderdale. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires. Editado por Carlos Calvo Pacheco)