Sin Mou ni Prestianni, el balón reivindica protagonismo en Real Madrid-Benfica

El Real Madrid recibe el miércoles al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions (1-0 en la ida para el conjunto español) sin que se hayan apagado los rescoldos de la denuncia de Vinícius por los insultos racistas que le habría dirigido Gianluca Prestianni en Da Luz

Sin embargo, la suspensión cautelar infligida el lunes por la UEFA al atacante argentino por haber llamado "mono" al brasileño podría rebajar la tensión y devolver el protagonismo al balón en un choque entre dos clubes que figuran en el palmarés de la máxima competición europea, y que se juegan una plaza en octavos

Máxime cuando tampoco estará en el feudo merengue el que fuera inquilino del banquillo local entre 2010 y 2013 José Mourinho, actual entrenador de Las Águilas, que fue expulsado en la ida

Mientras no se descartaba que su antigua afición le tributase algún tipo de homenaje, las declaraciones del técnico de 63 años acusando a Vinícius de haber provocado con su baile en la celebración del único tanto del partido no han sentado bien en la "casa blanca"

Mourinho, que ganó una Liga con los blancos durante sus tres años al mando, dejó una profunda huella en el gigante español en una época de rivalidad especialmente enconada con el FC Barcelona

Es conocida la admiración por el técnico luso del presidente madridista Florentino Pérez, y persisten los rumores de que Mourinho podría ser contratado la próxima temporada para reemplazar a Álvaro Arbeloa en caso de que el equipo no alcance sus objetivos

"No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista", denunció hace unos días el entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que se autodefine como un gran "mourinhista"

- Cuentas pendientes -

Quizás para rebajar un poco la tensión y no poner a Mourinho en el ojo del huracán, el Benfica anunció este lunes que será su adjunto, Joao Tralhao, quien dé el martes la conferencia de prensa previa al partido

El partido tampoco dejará la imagen de Vini y Prestianni de nuevo juntos después de la polémica en la ida, cuando tras marcar el único gol del partido, el brasileño lo celebró con un baile a lo que el argentino habría respondido, siempre según la versión de Vinícius, llamándole "mono"

El controvertido extremo madridista salió corriendo a contar al árbitro el insulto recibido, éste aplicó el protocolo antirracista y el partido estuvo detenido un cuarto de hora, pero al no poderse demostrar la culpabilidad de Prestianni (que se tapó la boca con la camiseta), el argentino pudo continuar sobre el césped

Pese a todo, tanto Mourinho como Prestianni viajaron este martes a la capital de España. El jugador espera un improbable levantamiento de la medida cautelar... y con el técnico todo es posible

"No se ha probado nada. Prestianni no es racista, de lo contrario ya no sería jugador del Benfica", lanzó en el aeropuerto el presidente del club lisboeta Rui Costa

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase de liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0)

Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa, antecesora de la Champions, en 1962, con victoria para los lisboetas, que sin embargo han fracasado en sus cinco últimas eliminatorias UEFA contra equipos españoles