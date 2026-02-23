Sin Mourinho ni Prestianni, Benfica visita a Real Madrid en la Champions. Inter contra la pared

MADRID (AP) — No habrá otro enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en la Liga de Campeones esta semana.

El Real Madrid y Benfica se enfrentarán el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, pero la UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni por un partido el lunes tras las acusaciones de que profirió insultos racistas a Vinícius en el partido de ida del cruce de repechaje la semana pasada.

Los merengues se impusieron 1-0 en Lisboa con un gol de Vinícius al inicio de la segunda parte. El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto a la bandera del córner de Benfica, lo que provocó el enojo de los aficionados y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo “mono”. Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius. Al delantero de Madrid le mostraron una tarjeta amarilla tras su celebración.

La UEFA indicó que la decisión de un Inspector de Ética y Disciplina está relacionada con un comportamiento discriminatorio.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente remisión a los órganos disciplinarios de la UEFA”, señaló en un comunicado.

Prestianni no jugó en la victoria 3-0 de Benfica sobre AVS el sábado debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, pero se esperaba que estuviera en el campo junto a Vinícius en el Bernabéu.

Vinícius anotó el gol del Madrid en la derrota 2-1 ante Osasuna el sábado.

Mourinho fuera

Benfica no contará con el entrenador José Mourinho en el banquillo el miércoles. El portugués fue expulsado al final del partido de ida por protestar al árbitro. El ex técnico del Madrid criticó a Vinícius por celebrar su gol junto a la bandera de Benfica.

Benfica informó que Mourinho no iba a asistir a la conferencia de prensa previa al partido el martes, y que su asistente lo reemplazaría.

Sorprendente Bodø/Glimt

El modesto club noruego Bodø/Glimt intentará mantener su sorprendente racha cuando defienda una ventaja de dos goles al visitar al Inter de Milán en el partido de vuelta.

La victoria en la ida llegó después de triunfos consecutivos ante Manchester City y Atlético de Madrid en la fase de liga.

Inter, actual líder de la Serie A de Italia y finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, intentará remontar el déficit del primer partido y demostrar que la derrota en Noruega fue un accidente en medio de una racha de siete victorias en ocho partidos en todas las competiciones.

“A veces rendimos al máximo en los partidos grandes, otras veces no”, comentó Manuel Akanji, el zaguero suizo del Inter. “Pero no hay dos versiones distintas del Inter. Sí, perdimos contra Bodø/Glimt, pero seguimos siendo el mismo equipo capaz de grandes cosas”.

Los Nerazzurri tendrán que remar sin su capitán Lautaro Martínez. El delantero argentino tuvo que abandonar a los 61 minutos de la derrota por 3-1 a domicilio ante Bodo/Glimt y fue diagnosticado con una dolencia en la pantorrilla izquierda.

Crisis de la Juve

Otro club italiano que necesitará una remontada será la Juventus, cuando reciba a Galatasaray el miércoles tras perder 5-2 en la ida en Turquía.

La Vecchia Signora anda de capa caída, incluyendo una derrota 2-0 en casa ante Como que perjudicó sus opciones de clasificarse a la Liga de Campeones la próxima temporada. Fue la tercera derrota consecutiva del conjunto de Turín en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar.

PSG concentrado

Tanto el vigente campeón europeo Paris Saint-Germain como Mónaco ganaron en la liga francesa este fin de semana antes de su partido de vuelta en París el miércoles. La victoria 3-2 de Mónaco sobre Lens permitió al PSG recuperar el liderato de la liga francesa con un triunfo 3-0 ante Metz.

El PSG remontó una desventaja de dos goles contra Mónaco para ganar 3-2 en el partido de ida del cruce europeo. Désiré Doué, quien marcó dos veces contra Mónaco, también anotó en la victoria ante Metz.

Atlético de Madrid se recupera

El Atlético desperdició una ventaja de dos goles y encajó un tanto en los minutos finales en el empate 3-3 en su partido de ida ante Club Brujas, en su segundo encuentro sin ganar en todas las competiciones.

El equipo de Diego Simeone se recuperó antes del partido de vuelta del martes al derrotar 4-2 a Espanyol en La Liga española el sábado. Ademola Lookman volvió a marcar, su cuarto gol en seis partidos desde que fichó en el mercado de invierno con el Atlético.

"Siempre es importante ganar antes de un partido importante como el del martes", expresó Simeone.

Otros cruces

También el martes, Newcastle no debería complicarse más de la cuenta al recibir Qarabag tras haber goleado 6-1 al club de Azerbaiyán en la ida. Bayer Leverkusen llevará a casa una ventaja 2-0 tras su triunfo en el feudo de Olympiacos. Y el Borussia Dortmund también ganó 2-0 en la ida contra Atalanta antes del encuentro de vuelta en Italia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes