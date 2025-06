Sin niños, calor extremo y planes de pago: las claves del haj de 2025

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Musulmanes de todo el mundo se encuentran en la ciudad saudí de La Meca para el haj, uno de los Cinco Pilares del islam.

En los próximos días, la gente se sumergirá en rituales religiosos y gestos de adoración que se originaron hace más de 1400 años.

También deben lidiar con el calor excesivo y otros factores terrenales, como la prohibición de niños menores de 12 años y medidas contra las entradas no autorizadas.

A continuación, las claves del haj de este año:

Enfrentando el calor en el desierto saudí

El año pasado, los peregrinos sufrieron bajo un sol abrasador y un tiempo sofocante, que llevaron el mercurio hasta los 47 grados Celsius (117 grados Fahrenheit). Más de 1300 personas murieron.

Este año, las autoridades saudíes aconsejan precaución bajo la luz solar directa, instando a los peregrinos a evitar salir durante el día y a no descubrirse la cabeza, excepto para los rituales, a menos que sea necesario.

Un kit de seguridad oficial recalca la importancia de vestir de colores claros y utilizar sombrillas. También incluye detalles sobre cómo reconocer y tratar los síntomas de la deshidratación y el agotamiento por calor.

Pero es difícil evitar el calor y las multitudes cuando el haj se realiza al aire libre. Es una oportunidad única en la vida para muchos, lo que eleva aún más las apuestas personales, y las temperaturas en La Meca ya son de 41 ºC (alrededor de 106 ºF).

Aunque el reino desértico gasta miles de millones de dólares en control de multitudes y refrigeración, el volumen de peregrinos y las condiciones climáticas hacen difícil garantizar la seguridad de las personas.

Prohibición de niños menores de 12 años

Arabia Saudí ha prohibido la asistencia de niños menores de 12 años al haj de este año, uno de los mayores cambios de política en los últimos años.

Riad supuestamente introdujo la prohibición como medida de precaución para garantizar la seguridad de los niños durante el peregrinaje, que podría ser un entorno peligroso para ellos debido a las enormes multitudes.

Los niños están exentos de realizar el haj y no están obligados a cumplir con otras obligaciones islámicas, como la oración y el ayuno, hasta que alcancen la pubertad.

Pero eso no impide que algunos padres deseen llevar a sus hijos para que experimenten el haj y vean el sitio más sagrado del Islam, la Kaaba, la estructura negra en forma de cubo hacia donde se dirigen las oraciones diarias.

Talha Ayub, padre de cinco hijos de la ciudad paquistaní de Lahore, dijo que sus hijos se quedaban con sus abuelos mientras él y su esposa realizaban el haj de una manera "más relajada".

"Incluso si se permitiera a los niños, probablemente no los habríamos llevado porque el clima es extremadamente duro este año", expresó Ayub, cuyos hijos tienen entre 1 y 13 años. "Tengo sentimientos encontrados por dejarlos atrás. Los extrañaré".

No hay un desglose oficial por edades de los peregrinos, pero la mayoría tiene entre 35 y 64 años.

Pagos a plazos y reducción del costo

El precio de un haj varía entre US$4000 y US$20.000, dependiendo de la duración de la estancia, el nivel de comodidad y el país de salida. La depreciación de las monedas, la alta inflación y las subidas de impuestos en Arabia Saudí también afectan cuánto terminan pagando los musulmanes.

Los países que suelen enviar más peregrinos son naciones en desarrollo. Algunos han reducido el precio de los programas de haj respaldados por el gobierno para hacerlos más asequibles. Pero este paso no siempre es suficiente.

Farid Ahmed Majumder, secretario general de la Asociación de Agencias de haj de Bangladesh, dijo que al país se le permitió enviar unos 127.000 peregrinos este año, pero no logró cumplir con esta cuota, principalmente debido a los costos más altos.

Pakistán ha reducido el precio del programa de haj administrado por el estado. También ha debutado un sistema de pago flexible.

Zaheer Ahmad, agricultor y pequeño empresario, dijo que no tenía suficiente dinero para pagar su peregrinaje por adelantado, 1,2 millones de rupias o alrededor de US$4255.

Pagó en tres cuotas, solicitando el haj en diciembre con un anticipo y finalizando sus pagos en febrero. "De lo contrario, podría no haber podido ir al haj en absoluto", manifestó.

En Arabia Saudí, que también ha introducido pagos flexibles, los peregrinos nacionales pagan el 20% dentro de las 72 horas de la reserva, otro 40% durante el Ramadán y el 40% final el mes siguiente.

Gestionando los tiempos de espera y el hacinamiento

Aunque el haj es una obligación única en la vida, la gente no quiere esperar toda una vida para cumplirla.

Pero hay una capacidad limitada, los países tienen cuotas establecidas y solo hay un momento al año para hacerlo. La paciencia realmente es una virtud y todo debe alinearse: disponibilidad, salud y finanzas.

Países de mayoría musulmana como Indonesia y Malasia tienen listas de espera de décadas. Indonesia tiene 5,4 millones de personas esperando su turno, con el número aumentando cada año. Aunque no hay nada que impida a las personas realizar el haj más de una vez, algunos gobiernos creen que esta práctica priva a otros de la oportunidad, especialmente en países donde la demanda es alta. India tiene una prohibición para los "repetidores" y excluye las solicitudes de cualquier persona que haya realizado previamente la peregrinación a través del comité nacional de haj, aunque hay excepciones para aquellos que acompañan a ciertas categorías de personas como los ancianos. Con una oferta restringida de espacios para el haj, es inevitable que las personas intenten encontrar formas de llegar a la ciudad sagrada y quedarse allí. En abril, para frenar las peregrinaciones no autorizadas al haj y controlar el viaje entrante, Arabia Saudí suspendió la emisión de visas a corto plazo para 14 países: India, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irak, Nigeria, Jordania, Argelia, Sudán, Etiopía, Túnez, Yemen y Marruecos. En el pasado, las personas han viajado a Arabia Saudí con visas a corto plazo y han entrado en La Meca sin permiso oficial para peregrinar. Las autoridades dijeron que muchos de los que murieron por el calor durante el haj del año pasado no estaban registrados y no pudieron acceder a las instalaciones con aire acondicionado para los peregrinos. El Ministerio del Interior advirtió en mayo que se impondría una multa de hasta 20.000 riales, o alrededor de US$5330, a cualquiera que intentara entrar en La Meca durante el haj sin la visa correcta. ___ Los periodistas de Associated Press Sheikh Saaliq en Nueva Delhi, Julhas Alam en Daca, Bangladesh, y Munir Ahmed en Islamabad contribuyeron a este despacho. ___ La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.