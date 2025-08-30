Sin novedades, convocatoria de Ecuador para últimas fechas eliminatoria Mundial 2026
- 1 minuto de lectura'
30 ago (Reuters) - La selección de fútbol de Ecuador publicó el sábado la convocatoria de jugadores para las últimas dos fechas de la eliminatoria sudamericana al Mundial de 2026, contra Paraguay y Argentina, en una lista sin mayores novedades respecto a los llamados previos.
Segundo con 25 puntos, Ecuador ya está clasificado para la Copa del Mundo del próximo año que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. El 4 de septiembre visitará a Paraguay en Asunción y cinco días más tarde cerrará la clasificatoria ante Argentina en Guayaquil.
Para armar su lista de 30 futbolistas, el entrenador argentino Sebastián Beccacece recurrió a nombres habituales desde que tomó las riendas de la selección hace un año, como Willian Pacho, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñán y Piero Hincapié.
Leonardo Campana y Kevin Rodríguez regresan a la convocatoria junto a los extremos John Mercado y Yeboah para potenciar la delantera. Patrik Mercado y Jordi Alcívar son los únicos nombres que aparecen como las sorpresas del listado.
A continuación, la nómina de convocados:
Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán-Argentina), Moisés Ramírez (AE Kifisia-Grecia), David Cabezas (El Nacional-Ecuador) y Gonzalo Valle (Liga Universitaria-Ecuador).
Defensas: Pervis Estupiñán (Milan-Italia), Cristian Ramírez (Ferencváros-Hungría), Xavier Arreaga (Barcelona-Ecuador), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-Alemania), Willian Pacho (PSG-Francia), Joel Ordóñez (Brujas-Bélgica), Félix Torres (Corinthians-Brasil) y Angelo Preciado (Sparta Praga-República Checa).
Volantes: Bryan Ramírez (Liga Universitaria-Ecuador), Kendry Páez (Racing Estrasburgo-Francia), Darwin Guagua (Independiente del Valle-Ecuador), Jordy Alcívar (Independiente del Valle-Ecuador), Patrik Mercado (Independiente del Valle-Ecuador), John Mercado (Sparta Praga-República Checa), Alan Franco (Atlético Mineiro-Brasil), Moisés Caicedo (Chelsea-Inglaterra), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps-Canadá), Yaimar Medina (Genk-Bélgica), Gonzalo Plata (Flamengo-Brasil), Nilson Angulo (Anderlecht-Bélgica), John Yeboah (Venezia-Italia) y Denil Castillo (Midtjylland-Dinamarca).
Delanteros: Enner Valencia (Internacional-Brasil), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise-Bélgica), Leonardo Campana (New England Revolution-Estados Unidos) y Alan Minda (Círculo de Brujas-Bélgica). (Reporte de Diego Oré)