Sin pantalones y con un tatuaje de ICE, Trump aparecerá en una carroza del carnaval alemán

Por Timm Reichert

MAINZ, Alemania, 10 feb (Reuters) -

Sin pantalones, con la lengua afuera y bailando con la Estatua de la Libertad, la figura del presidente estadounidense Donald Trump aparecerá en una celebración del carnaval en Alemania en una de las carrozas, tradicionalmente satíricas y provocativas

Los organizadores presentaron las distintas figuras en la ciudad de Maguncia, en el oeste de Alemania, el martes. También incluyeron al canciller alemán Friedrich Merz en un barco que se hunde, con su predecesora conservadora Angela Merkel clavando el barco con un tridente

Otra de las representaciones era la de Markus Soeder, primer ministro del estado de Baviera, que publica con frecuencia fotos de las comidas que consume en las redes sociales, sentado sobre un montón de salchichas y carnes secas, con una salchicha asomando por la boca

Las figuras se exhibirán el Rosenmontag (Lunes de Carnaval), el punto álgido de la temporada de carnaval alemana, un periodo caracterizado por los excesos antes de los rigores de la Cuaresma, los 40 días de ayuno que tradicionalmente preceden a la Pascua

"Tenemos un montón de motivos políticos, probablemente el más espectacular sea Donald Trump bailando con la Estatua de la Libertad", dijo Michael Bonewitz, portavoz de la Asociación del Carnaval de Maguncia (MCV), cuyos orígenes se remontan a 1838

Trump aparece con la palabra "ICE" escrita en su nalga derecha, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que actualmente está llevando a cabo una controvertida campaña de represión en el país

(Redacción: Matthias Williams. Editado en español por Daniela Desantis)