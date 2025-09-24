Sin público, la U de Chile busca amargar el sueño copero de Guerrero y Barcos

Con un estadio sin hinchas, la Universidad de Chile se embarca este jueves en una doble misión: regresar a una semifinal de la Copa Sudamericana por primera vez desde 2011 y sacar de contienda al Alianza Lima de dos goleadores de casta, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El conjunto chileno enfrentará el juego de vuelta de cuartos de final sin su público debido a la sanción impuesta por la Conmebol por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los de Independiente de Argentina en agosto por la vuelta de los octavos, en Buenos Aires.

La U, aunque sancionada, avanzó de ronda ante la descalificación del once de Avellaneda y ahora se jugará el pase a la fase de los cuatro mejores, que no pisa desde la campaña de 2011, cuando luego obtuvo la primera corona de un equipo de Chile en el torneo regional.

Ambos elencos enfrentarán un duelo completamente abierto luego del empate 0-0 de la semana pasada en Lima. Y en un escenario tácitamente neutral, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo (470 km al norte de Santiago), lejos de la capital donde suele jugar la U.

Baja sensible en el medio

El equipo chileno, bajo las órdenes del argentino Gustavo Álvarez, saldrá a la cancha a las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes) con la sensible baja en sus filas del experimentado volante Marcelo Díaz, de 38 años.

Ante la ausencia por lesión de Díaz, miembro de la llamada generación dorada de la selección chilena, se espera que el uruguayo Sebastián Rodríguez sea titular.

Pese a un desempeño irregular en el campeonato local (marcha en sexta posición), el cuadro azul sueña con conquistar nuevamente la Sudamericana, una hazaña conseguida bajo el timón del entrenador argentino Jorge Sampaoli.

"Tenemos el desafío de imponernos y jugaremos el partido como si fuera una final", destacó Álvarez.

En el partido de ida en Lima "nos faltó precisión (...). Así que (vamos) a trabajar, a darle tranquilidad a los jugadores, que este jueves vamos a tener la contundencia necesaria para pasar esta llave", agregó.

Recuperar a Paolo

Alianza Lima, dirigido por el argentino Néstor "Pipo" Gorosito, espera por su parte recuperar al histórico goleador del fútbol peruano Paolo Guerrero.

El veterano artillero, de 41 años, arrastra molestias físicas pero podría estar en el banco de suplentes, aguardando por su oportunidad.

El dueño de la plaza, otro cañonero foguerado, el argentino Hernán "Pirata" Barcos, sería el inicialista de Gorosito.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú.

“Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana”, dijo Guerrero a periodistas.

Alianza aspira a mantener la buena racha de tres triunfos y dos empates que acumula en la Sudamericana, y también a clasificar por primera vez en su historia a semis.

El ganador del partido del jueves luchará por el pase a la final con el argentino Lanús, que sorprendió al eliminar el martes al brasileño Fluminense (2-1 global), uno de los favoritos al título.

Posibles alineaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia - Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda - Javier Altamirano, Nicolás Guerra, Lucas Assadi. DT Gustavo Álvarez

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco - Fernando Gaibor, Sergio Peña, Pedro Aquino - Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Hernán Barcos. DT Néstor Gorosito.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

