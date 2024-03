Ciudad de méxico (ap) — ¿dónde están los nombres de las mujeres en la biblia? ¿sus hechos? ¿sus voces?

Enfatizando la falta de equidad entre hombres y mujeres tanto en la sociedad como en las Sagradas Escrituras, una comunidad bautista de Ciudad de México destacó la necesidad de seguir alzando la voz sobre la desigualdad y la violencia de género en su culto dominical, que da continuidad a las actividades que esta semana se dieron en torno al Día Internacional de la Mujer.

“Dios nos da un nombre y una voz”, dijo la pastora Rebeca Montemayor desde el templo de la Iglesia Bautista Shalom. “Dios está de nuestra mano y el reclamo de la herencia de las mujeres se convierte en un acto de justicia”.

A diferencia de otras comunidades religiosas del país, su Iglesia rechaza abiertamente el feminicidio y defiende que se garanticen trabajos justos y una vida libre de violencia, entre otros derechos. “No hay que volver a callar”, dijo una de las participantes del culto del domingo, en el que sólo hablaron mujeres.

Las lecturas feministas de la Biblia son inusuales en México, un país conservador y mayoritariamente católico en el que se registran al menos 11 feminicidios diarios, según cifras del gobierno.

El trabajo de la pastora Montemayor tampoco es habitual. Siendo una una líder religiosa protestante ha mostrado su respaldo a la comunidad LGBTQ y forma parte del grupo de acompañamiento espiritual de Católicas por el Derecho a Decidir, que apoya a las personas cuya decisión de abortar podría generar un conflicto con su fe.

En la visión de su iglesia, Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de circunstancias, por lo que depende de la comunidad que se logre la igualdad.

Durante los cultos que encabeza suele emplear referencias bíblicas que destaquen el papel que las mujeres han jugado en la vida de los hombres, por ejemplo, ¿Qué habría sido de Moisés sin la partera que lo trajo al mundo? ¿Sin su madre o sin su hermana? ¿Por qué no se reconoce en papel que las mujeres jugaron para difundir las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué en la Biblia no se nombran ni sus vidas ni sus hechos?

El nombre importa, dice la pastora, y juega un papel simbólico en la impartición de justicia.

Algunas de las leyes que actualmente protegen a la mujer en México lo reflejan. Por ejemplo, la Ley Malena, que tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos que causen daños a la integridad de las mujeres, o la Ley Olimpia, que protege los derechos digitales y lucha contra la violencia de género en línea.

El reclamo de equidad también se extiende a las instituciones eclesiásticas, donde muchas mujeres siguen siendo excluidas para ser ordenadas ministras o dar a conocer su labor en sus iglesias y comunidades.

“Como mujeres cristianas y como comunidades de fe creemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza en igualdad y equidad como seres humanos”, dijo la pastora Montemayor. “Tenemos el derecho a ser felices en esta vida y a participar en la lucha de las mujeres”.

