Sin sobrarle nada, el América elimina al Olimpia y avanza a octavos de Concachampions

Pese a su mayor poderío, el América se clasificó este miércoles sin sobrarle nada para octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, al empatar 0-0 con el Olimpia de Honduras de local el partido de vuelta de primera ronda.

Las Águilas lograron su boleto a la siguiente fase gracias a la victoria 2-1 que habían logrado hace siete días de visitantes.

En un partido de escasas oportunidades de gol jugado en el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana, las Águilas tuvieron mayor tiempo posesión de pelota: 74,2% contra 25,8% del Olimpia catracho.

América tuvo la mejor oportunidad del partido para abrir el tanteador al minuto 50, cuando el volante brasileño Rodrigo Dourado remató en el área chica pero el portero Edrick Menjivar desvió con un manotazo por encima del travesaño.

En octavos de final, el América se medirá con el ganador de la eliminatoria entre el Defence Force de Trinidad y Tobago y el Philadelphia Union de Estados Unidos.

Más tarde, en el estadio BBVA, el Monterrey recibía al Xelajú de Guatemala. El partido de ida terminó 1-1.