Sin sus estrellas Colombia y Argentina buscan la final del Mundial Sub-20

Colombia y Argentina se juegan este miércoles en Santiago un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, en un duelo sudamericano con cuentas pendientes al que ambas selecciones llegarán con sensibles bajas: sus principales figuras, Neyser Villarreal y Maher Carrizo, estarán ausentes por sanción.

Rivalidad juvenil

Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no conquista un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007 y llega a la semifinal bajo presión por recuperar la gloria juvenil. Colombia, presente en 12 ediciones, alcanzó su mejor resultado -el tercer lugar- en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Ambas selecciones se cruzaron previamente en una Copa del Mundo de la categoría, en los octavos de final de la edición de Países Bajos 2005. El encuentro terminó 2-1 a favor de la Albiceleste, con goles de Lionel Messi y Julio Barroso en los minutos finales, que luego se consagró campeona del torneo.

Más recientemente, en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, a finales de enero, Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego se midieron en el hexagonal final, que repartía los cuatro cupos al Mundial. Argentina ganó 1-0, terminó segunda y Colombia quedó tercera, mientras Brasil se coronó campeón.

Figuras fuera de combate

El nuevo enfrentamiento, programado para el miércoles en el Estadio Nacional a las 23:00 GMT, se disputará sin dos de los futbolistas más destacados del torneo.

Las suspensiones de los goleadores Neyser Villarreal y Maher Carrizo por acumulación de tarjetas amarillas obligan a Colombia y Argentina a replantear sus estrategias, privando a ambos combinados de sus principales referentes ofensivos.

Villarreal fue la gran figura de Colombia ante España, marcando una tripleta para el 3-2 en los cuartos de final, mientras que Carrizo anotó uno en la victoria 2-0 de Argentina frente a México.

Sin embargo, en ambos encuentros recibieron su segunda tarjeta amarilla, lo que les impedirá disputar la semifinal.

"Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo", aseguró Villarreal, quien con cinco goles comparte el liderazgo de la tabla de artilleros del Mundial con el mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi.

Carrizo, con tres tantos, lo sigue en el listado de goleadores. "Duele no estar pero somos un equipo y quien juegue sabrá dar lo mejor", comentó.

Armado del rompecabezas

Los técnicos César Torres, de Colombia, y Diego Placente, de Argentina, ya se conocen del reciente Sudamericano Sub-20, lo que le pone al partido un plus de estrategia y picante.

Torres deberá reorganizar su equipo por las bajas de Villarreal y del lateral Carlos Sarabia, también suspendido. Recupera al defensor central Simón García y espera contar con el volante Jordan Barrera, quien salió lesionado ante España.

"Vinimos a jugar siete partidos y vamos a jugar siete partidos.

“Vamos a disputar la semifinal con toda la ilusión y el alma por llegar a la final”, advirtió Torres.

En la orilla albiceleste el DT Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, también tiene soldados caídos.

Además de Carrizo y de Álvaro Montoro, fuera del resto del Mundial por fractura de clavícula ante Nigeria en octavos, el defensor central Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla frente a México y probablemente tampoco estará disponible en caso de que Argentina alcance la final.

“Colombia es un rival dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”, afirmó Placente.

Probables alineaciones:

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

