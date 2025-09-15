LA NACION

Sin torneos esta semana la clasificación ATP no sufre variaciones

Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sin torneos esta semana la clasificación ATP no sufre variaciones
Sin torneos esta semana la clasificación ATP no sufre variacionesMark J. Terrill - AP

Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre ninguna variación, al menos en los primeros puestos, y el español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1.

Por lo tanto, Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev siguen en el podio de la ATP.

El primer cambio aparece en la posición 49, con el alemán Daniel Altmeier ganando una posición y quedando a solo dos puestos de su mejor clasificación.

El circuito masculino de tenis vuelve a la competición a partir del miércoles con el inicio de la gira asiática de la mano de los torneos de Chengdu y Hangzhou.

-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (GER) 5930

4. Novak Djokovic (SRB) 4830

5. Taylor Fritz (USA) 4675

6. Ben Shelton (USA) 4280

7. Jack Draper (GBR) 3690

8. Alex De Minaur (AUS) 3545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3505

10. Karen Khachanov (RUS) 3280

11. Holger Rune (DEN) 3090

12. Casper Ruud (NOR) 2755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2755

14. Andrey Rublev (RUS) 2610

15. Tommy Paul (USA) 2510

16. Jiri Lehecka (CZE) 2415

17. Jakub Mensik (CZE) 2380

18. Daniil Medvedev (RUS) 2370

19. Alexander Bublik (KAZ) 2245

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2135

...

37. Jaume Munar (ESP) 1253

41. Sebastián Báez (ARG) 1135

42. Joao Fonseca (BRA) 1129

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1123

48. Roberto Bautista (ESP) 1035

60. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)

63. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (+1)

67. Pedro Martínez (ESP) 873

72. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+14)

81. Mariano Navone (ARG) 770 (-1)

94. Thiago Agustín Tirante 660 (+22)

ig/mcd/avl

LA NACION
Más leídas
  1. Qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre
    1

    Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre

  2. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    2

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  3. Más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
    3

    Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas

  4. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    4

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

Cargando banners ...