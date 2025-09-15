Sin torneos esta semana la clasificación ATP no sufre variaciones
Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre ninguna variación, al menos en los primeros puestos, y el español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1.
Por lo tanto, Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev siguen en el podio de la ATP.
El primer cambio aparece en la posición 49, con el alemán Daniel Altmeier ganando una posición y quedando a solo dos puestos de su mejor clasificación.
El circuito masculino de tenis vuelve a la competición a partir del miércoles con el inicio de la gira asiática de la mano de los torneos de Chengdu y Hangzhou.
-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos
2. Jannik Sinner (ITA) 10.780
3. Alexander Zverev (GER) 5930
4. Novak Djokovic (SRB) 4830
5. Taylor Fritz (USA) 4675
6. Ben Shelton (USA) 4280
7. Jack Draper (GBR) 3690
8. Alex De Minaur (AUS) 3545
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3505
10. Karen Khachanov (RUS) 3280
11. Holger Rune (DEN) 3090
12. Casper Ruud (NOR) 2755
13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2755
14. Andrey Rublev (RUS) 2610
15. Tommy Paul (USA) 2510
16. Jiri Lehecka (CZE) 2415
17. Jakub Mensik (CZE) 2380
18. Daniil Medvedev (RUS) 2370
19. Alexander Bublik (KAZ) 2245
20. Alejandro Davidovich (ESP) 2225
21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2135
...
37. Jaume Munar (ESP) 1253
41. Sebastián Báez (ARG) 1135
42. Joao Fonseca (BRA) 1129
43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1123
48. Roberto Bautista (ESP) 1035
60. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)
63. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (+1)
67. Pedro Martínez (ESP) 873
72. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+14)
81. Mariano Navone (ARG) 770 (-1)
94. Thiago Agustín Tirante 660 (+22)
