Sin torneos esta semana la clasificación ATP no sufre variaciones

Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre ninguna variación, al menos en los primeros puestos, y el español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1.

Por lo tanto, Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev siguen en el podio de la ATP.

El primer cambio aparece en la posición 49, con el alemán Daniel Altmeier ganando una posición y quedando a solo dos puestos de su mejor clasificación.

El circuito masculino de tenis vuelve a la competición a partir del miércoles con el inicio de la gira asiática de la mano de los torneos de Chengdu y Hangzhou.

-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (GER) 5930

4. Novak Djokovic (SRB) 4830

5. Taylor Fritz (USA) 4675

6. Ben Shelton (USA) 4280

7. Jack Draper (GBR) 3690

8. Alex De Minaur (AUS) 3545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3505

10. Karen Khachanov (RUS) 3280

11. Holger Rune (DEN) 3090

12. Casper Ruud (NOR) 2755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2755

14. Andrey Rublev (RUS) 2610

15. Tommy Paul (USA) 2510

16. Jiri Lehecka (CZE) 2415

17. Jakub Mensik (CZE) 2380

18. Daniil Medvedev (RUS) 2370

19. Alexander Bublik (KAZ) 2245

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2135

...

37. Jaume Munar (ESP) 1253

41. Sebastián Báez (ARG) 1135

42. Joao Fonseca (BRA) 1129

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1123

48. Roberto Bautista (ESP) 1035

60. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)

63. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (+1)

67. Pedro Martínez (ESP) 873

72. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+14)

81. Mariano Navone (ARG) 770 (-1)

94. Thiago Agustín Tirante 660 (+22)

