Sin tregua, Real Madrid y Atlético afrontan sin red la Copa del Rey

Apenas cerrado el capítulo de la Supercopa con triunfo del Barcelona, Real Madrid y Atlético afrontan esta semana sus eliminatorias de Copa del Rey con la amenaza de una crisis en caso de eliminación con equipos de inferior categoría.

El Atlético, que perdió el derbi de semifinales de la Supercopa en Arabia Saudita, abrirá el baile de los grandes en octavos visitando al Deportivo de La Coruña, que en la década de 1990 llegó a codearse con la élite del fútbol europeo, pero que ahora lleva unos años tratando de sobrevivir y regresar a la primera división.

Alejado de la pelea por LaLiga (3º a 11 puntos del Barcelona), el Atlético de Diego Simeone no puede permitirse una eliminación tan temprana, pese a que la Copa no es un torneo propicio para los colchoneros, cuyo último título es de 2013, en los inicios del técnico argentino.

Con el actual formato a partido único en la cancha del equipo de menor categoría, las fuerzas se igualan, como ya experimentó el Atlético en la ronda anterior, cuando sólo pudo superar por 3-2 al modesto Atlético Baleares, gracias en buena parte a un penal detenido por el argentino Juan Musso, habitual suplente de los rojiblancos.

- Julián sin pólvora -

En una etapa de la temporada tan cargada, Simeone seguramente dará descanso a algunas de sus piezas clave, pese al peligro que pueda suponer una eliminación que no haría más que sembrar más dudas sobre el equipo, que sólo en Europa parece estar dando esta temporada la talla (a falta de dos jornadas estaría clasificado directamente a octavos de la Liga de Campeones).

La ocasión puede ser propicia para que Julián Álvarez se reencuentre con el gol, luego de haber anotado sólo un gol en los últimos 12 partidos de LaLiga disputados.

Caso parecido es el de su vecino madrileño. La derrota en la final de la Supercopa contra el Barcelona (3-2) fragiliza aún más el proyecto de Xabi Alonso como técnico blanco y una eliminación el miércoles en Albacete podría suponer un punto de no retorno.

Finalmente, el Barcelona es de los tres grandes el que menos presión tiene: es líder destacado de LaLiga, acaba de conquistar la Supercopa y la Copa del Rey es "su" competición, con 32 títulos (récord), seis de ellos desde 2015.

Un histórico como el Racing, líder de la Segunda División, tratará el jueves de eliminar al actual campeón.

- Programa de las eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey:

. Martes

(20H00 GMT) Cultural Leonesa (2º) - Athletic

Real Sociedad - Osasuna

Deportivo de La Coruña (2º) - Atlético de Madrid

. Miércoles

(20H00 GMT) Albacete (2º) - Real Madrid

Real Betis - Elche

Alavés - Rayo Vallecano

. Jueves

(20H00 GMT) Racing de Santander (2º) - FC Barcelona

Burgos CF (2º) - Valencia CF