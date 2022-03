Sin vacuna aún, Djokovic está fuera de Indian Wells y Miami

Novak Djokovic reconoció que no podrá competir en los torneos de Indian Wells ni Miami, debido a que no se ha vacunado todavía contra el coronavirus y no puede viajar a Estados Unidos.

El serbio, 20 veces campeón de torneos del Grand Slam, tuiteó el miércoles que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades “confirmaron que no cambiarán las regulaciones”.

Por lo tanto, “no seré capaz de jugar en Estados Unidos”, indicó.

Djokovic ha podido participar hasta ahora en un solo torneo de 2022, dado que no ha recibido una sola vacuna contra el COVID-19. En enero, fue deportado de Australia, y no se le permitió intentar la defensa de su título en el Melbourne Park.