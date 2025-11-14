Sin Yamal, España viaja a Georgia para continuar su inmaculado camino hacia el Mundial

Tras un nuevo contratiempo con Lamine Yamal, que acabó desconvocado por las molestias en el pubis que sufre desde septiembre, la selección buscará alargar el sábado en Georgia una nueva victoria que deje prácticamente sellado su boleto al Mundial 2026.

Antes de su quinto y penúltimo encuentro del grupo E de clasificación europea para la cita mundialista, el cuadro de Luis de la Fuente encabeza la llave con 12 puntos, tres más que Turquía, que recibirá ese mismo día a Bulgaria en Bursa.

Una victoria en Tiflis podría enviar a la Roja al Mundial, siempre y cuando Turquía no gane. Si Arda Güller y los suyos vencen en su encuentro, España partirá en mejor posición en la última jornada contra Turquía, en la que se disputaría el primer puesto del grupo, gracias a una amplia mejor diferencia de goles para los españoles (+15 contra +3).

Pero, para ganar en la capital georgiana, De la Fuente se ha visto obligado a prescindir de Yamal tras un suceso que ha sentado mal al cuerpo técnico y médico de la selección.

El jugador de 18 años se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis, una intervención que se llevó a cabo el lunes, el mismo día que los jugadores se concentraban en la ciudad deportiva de Las Rozas, a las afueras de Madrid, y sin avisar a los servicios médicos de la selección.

"Al menos deberían habernos comunicado qué le querían hacer", insistió el seleccionador.

Sin embargo, según la prensa española, fuentes del club señalaron que el domingo ya alertaron de la visita de un médico belga, especializado en pubalgia, y de la posibilidad de un tratamiento que le provocaría una baja médica.

Discordia

Desde que Lamine Yamal cayó lesionado hace dos meses, durante un parón de selecciones, la federación española y el FC Barcelona han protagonizado un fuerte encontronazo.

Después de que el técnico culé Hansi Flick le pidiera entonces a De la Fuente que cuidara a sus jugadores, el enfrentamiento ha ido creciendo, hasta el punto que el presidente de la federación española, Rafael Louzán, tuvo que mediar.

La polémica desde entonces ha girado en la aplicación de un analgésico a Yamal antes del partido contra Turquía, que según el Barça ha podido propiciar que los problemas físicos vayan a más, mientras que la selección no lo considera tan importante porque se trata de algo que sucede con asiduidad en los futbolistas de élite.

En el parón de octubre, al igual que en este de noviembre, la estrella del Barcelona también fue desconvocada por una supuesta mala comunicación entre el club azulgrana y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Pero, en esta ocasión, la intervención quirúrgica causó "malestar" dentro de la selección, tal como lo expresó en un comunicado publicado el martes.

Luego, en una entrevista a la emisora de radio española Cadena SER, De la Fuente insistió en que el uso del analgésico se produjo por una molestia de "lumbalgia" y no de "pubalgia".

Sin Yamal, cuya baja fue cubierta por Jorge de Frutos, el preparador riojano dará más peso a Mikel Oyarzabal y Ferran Torres con el objetivo superar a un equipo georgiano con mucho talento y al que siempre le ha ganado en sus tres visitas al país caucásico.

Entre los jugadores rivales destacan Khvicha Kvaratskhelia, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain y el exportero del Valencia y actualmente en el Liverpool Giorgi Mamardashvili.

