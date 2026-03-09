Sinagoga de la ciudad belga de Lieja sufre daños por una explosión, según VRT

9 mar (Reuters) -

Una sinagoga en la ciudad belga de Lieja sufrió daños por una explosión el lunes por la madrugada, según informó la cadena belga VRT, basándose en la información de la policía local.

No se han registrado heridos. Se desconoce la causa de la explosión, que se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, hora local (0300 GMT), según la VRT.

La explosión destrozó las ventanas de la sinagoga, así como las de un edificio situado al otro lado de la calle, según la cadena.

La policía acordonó la calle mientras un equipo especializado en antiterrorismo investigaba el incidente.

La policía local no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. (Información de Bart Meijer; edición de Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)