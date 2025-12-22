Sindicato brasileño acepta la oferta laboral de Petrobras y depone la huelga

SAO PAULO, 22 dic (Reuters) -

El sindicato brasileño de trabajadores del petróleo FUP dijo el lunes que planea aceptar una contraoferta de la empresa estatal Petrobras para un acuerdo laboral, allanando el camino para poner fin a una huelga de una semana.

En un comunicado publicado en las redes sociales, FUP dijo que la mayoría de su junta había aprobado recomendar la contraoferta de la petrolera, que aún requiere la aprobación de los trabajadores, pero no entregó más detalles.

Petrobras, en otro comunicado, confirmó que había hecho "ajustes" a su última propuesta, "incluyendo avances en las demandas sindicales clave", y añadió que la huelga no ha afectado a la producción ni al suministro del mercado.

La huelga se debe a una disputa en curso sobre el déficit del fondo de pensiones de la empresa y los cambios propuestos en la remuneración de los empleados, entre otras cuestiones.

La medida afectó a plataformas petrolíferas, refinerías y plantas de biodiésel, según los sindicatos. (Reporte de Roberto Samora y Andre Romani; edición en español de Javier López de Lérida)