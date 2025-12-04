Sindicato de comerciantes UGA prevé alza de cosecha y exportaciones 2025/26 en Ucrania

KIEV, 4 dic (Reuters) - La cosecha combinada de cereales y oleaginosas de Ucrania podría aumentar hasta 81.400.000 toneladas métricas en 2025, desde las 79.000.000 de toneladas de 2024, gracias a una mayor producción de maíz, dijo el jueves el sindicato de comerciantes del país UGA. Ucrania, un gran productor y exportador mundial de cereales y oleaginosas, casi ha completado su cosecha de 2025. UGA dijo en un comunicado que la cosecha de este año puede incluir 32.000.000 de toneladas de maíz, 22.500.000 de toneladas de trigo, 11.500.000 de toneladas de semillas de girasol, 4.900.000 de toneladas de cebada y algunos otros granos y oleaginosas. "Con una cosecha así, las exportaciones en la campaña 2025/26 podrían alcanzar los 49.000.000 de toneladas. Sin embargo, se trata de un escenario optimista, cuya realización depende de la resolución de graves problemas logísticos", señaló el sindicato. Ucrania exportó 46.700.000 de toneladas de cereales y oleaginosas en 2024/25. UGA dijo que Ucrania puede cosechar 84.500.000 de toneladas de granos y oleaginosas en 2026, de las cuales podría exportar potencialmente alrededor de 50.000.000 de toneladas. COSECHA DE UCRANIA EN 2025 (en millones de toneladas métricas) producto 2025 2024 trigo 22,5 22,4 maíz 32,0 25,9 cebada 4,9 5,6 girasol 11,5 12,8 soja 5,0 6,8 colza 3,2 3,8 EXPORTACIONES DE UCRANIA 2025/26 (en millones de toneladas métricas) producto 2025/26 2024/25 trigo 16,5 15,5 maíz 25,0 21,5 cebada 2,3 2,3 soja 2,5 3,8 colza 2,1 3,2 (Reporte de Pavel Polityuk, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION cereales

Maíz

Maíz exportación