Sindicato de jugadores de Países Bajos respalda la demanda contra las normas de traspaso de la FIFA

Por Rohith Nair

13 nov (Reuters) - El sindicato neerlandés de jugadores profesionales se comprometió el jueves a apoyar la demanda colectiva de la Fundación Justicia para los Jugadores contra la federación nacional de fútbol, la FIFA y varias federaciones europeas por la normativa sobre traspasos.

El VVCS, que representa a los futbolistas profesionales de los Países Bajos, sigue los pasos del sindicato francés de jugadores UNFP, que el mes pasado respaldó una creciente demanda contra el sistema de traspasos de la FIFA.

La demanda tiene su origen en una sentencia de un tribunal europeo que dictaminó que algunas normas de traspasos de la FIFA infringen la legislación de la UE, y su objetivo es ajustar las normas de la FIFA a los principios europeos de libre circulación.

JfP es una iniciativa neerlandesa fundada para defender los intereses de los futbolistas profesionales en toda Europa.

"La VVCS ha observado que cada vez más futbolistas se ponen en contacto con la organización porque se ven envueltos en disputas sobre traspasos", afirma en un comunicado.

"En algunos casos, esto conduce a la frustración, pero la VVCS también observa numerosas situaciones que implican restricciones cuestionables. En toda Europa, miles de jugadores se ven directamente perjudicados por las actuales normas de transferencia de la FIFA", añadió.

"Por lo tanto, VVCS ha decidido apoyar la acción colectiva de Justice for Players (JfP) y su representación de los intereses de los futbolistas profesionales en esta iniciativa".

El caso se centra en el excentrocampista del Chelsea, Arsenal y Real Madrid Lassana Diarra, a quien la FIFA impuso una multa de 10.000.000 de euros (US$11,66 millones) por abandonar el club ruso Lokomotiv de Moscú un año después de haber firmado un contrato de cuatro años.

El pasado mes de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en el caso de Diarra que algunas normas de la FIFA en materia de traspasos infringen las leyes de la Unión Europea y los principios de libre circulación, abriendo las compuertas a la amplia impugnación legal.

DEMANDA COLECTIVA A ESCALA EUROPEA

A principios de este año, el grupo de jugadores neerlandeses lanzó lo que describió como una demanda colectiva "potencialmente multimillonaria" a escala europea contra la FIFA, y JfP afirmó que unos 100.000 jugadores y jugadoras profesionales podrían unirse a ella.

"El actual sistema de traspasos sigue siendo injusto. Por ejemplo, hay futbolistas que entrenan durante meses sin ninguna perspectiva de jugar partidos, o que se abstienen de ejercer su derecho a fichar por otro club de fútbol bajo la amenaza de sanciones de la FIFA", dijo Evgeniy Levchenko, presidente de la VVCS.

"En Europa, miles de futbolistas se ven directamente perjudicados por las actuales normas de traspaso de la FIFA. Apoyar Justice for Players se alinea con nuestro compromiso de trabajar por un sistema equilibrado que cumpla con la legislación europea".

VVCS dijo que un estudio demostró que los futbolistas profesionales han ganado en promedio alrededor de un 8% menos en sus carreras de lo que habrían ganado si las normas de la FIFA no fueran ilegalmente restrictivas.

Reuters contactó a la FIFA para recabar comentarios. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Edición de Ken Ferris. Editado en español por Natalia Ramos)