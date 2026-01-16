Sindicato de mina chilena de cobre Mantoverde denuncia reemplazos ilegales en medio de huelga

SANTIAGO, 16 ene (Reuters) - El sindicato de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, denunció el viernes un reemplazo ilegal de trabajadores, en medio de la huelga contractual que ya suma 15 días.

Los agremiados iniciaron la paralización el 2 de enero tras el fracaso del proceso formal de negociación y de una mediación gubernamental.

"El Sindicato condena la grave infracción a la ley en que está incurriendo la Empresa. (...) Exigimos a la Empresa que cumpla a la brevedad lo dispuesto por la autoridad laboral", dijo en un comunicado.

Agregó que la estatal Dirección del Trabajo "dictó resolución en que se confirma que la empresa no cumplió los requisitos legales para poder recibir el reintegro de huelguistas sino hasta 30 días después de su inicio".

La empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huelga en las operaciones del yacimiento. (Reporte de Fabián Cambero)