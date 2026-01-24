Sindicato de mina chilena Mantoverde desmiente toma de desaladora; dice que la firma evita retomar diálogo

SANTIAGO, 24 ene (Reuters) - El sindicato de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde desmintió el sábado que mantuviera una toma de la planta desalinizadora del yacimiento y dijo que la empresa no ha reiniciado la instalación como medida de presión para terminar con la huelga contractual.

En un comunicado, el gremio de 645 socios dijo que el viernes se citó a una reunión de mediación con autoridades de gobierno a la que la empresa declinó asistir mientras no se depusieran las acciones de fuerza por parte de los sindicalizados.

"El sindicato también desmintió el relato falso de la empresa en cuanto a que había ingresado una 'turba' a la planta, generando daños de consideración que la dejó inutilizable", señaló.

Argumentó que el grupo menor de socios que había obstaculizado el ingreso de personal de la empresa, había desistido de su conducta y que podía ingresar todo el personal que labora habitualmente en la planta.

"La administración de la empresa incluso afecta los intereses de los propios dueños, al no reiniciar la operación de la planta, todo ello para sostener un relato que criminaliza la huelga", agregó.

En el acta de la mediación, enviada a Reuters por el sindicato, la firma respondió al mediador que sus intenciones de retomar el diálogo "quedan expresamente supeditadas al cese inmediato de todas las acciones ilegítimas de fuerza, a la entrega de garantías suficientes" y que se devolviera la desalinizadora, lo que le permitiera retomar operaciones.

Los trabajadores iniciaron la huelga el 2 de enero, tras fracasar las negociaciones oficiales así como la mediación gubernamental.

En 2025, Mantoverde produjo 62.308 toneladas de cobre concentrado en sulfuros y 32.807 toneladas en cátodos. El yacimiento representa un 0,4% de la producción global del metal.

Sin embargo, la huelga ocurre en momentos en que el mercado está muy sensible a cualquier indicio sobre menor suministro del metal, que ha alcanzado récords de precio en medio de expectativas de una pujante demanda futura. (Reporte de Fabián Cambero)