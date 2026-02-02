Sindicato de mina chilena Mantoverde y empresa prevén reunirse para buscar salida a huelga: gremio

SANTIAGO, 2 feb (Reuters) - El sindicato de la mina chilena de cobre y oro Mantoverde y la empresa prevén reunirse la tarde del lunes en un intento por encontrar una salida a la huelga iniciada hace un mes, confirmó a Reuters el gremio

En la víspera, la compañía dijo que reanudó las operaciones tras la interrupción provocada por una toma de la planta desalinizadora por parte de huelguistas y aseguró que tener un nivel de producción entre 50-75% pese a la paralización

La firma no especificó su nivel actual de operación, que había sido suspendida temporalmente hace unos 10 días por la falta de suministro de agua. Sindicato y empresa difieren del impacto de la protesta en la producción

Los socios del sindicato 2 detuvieron sus labores el 2 de enero tras el fracaso del proceso formal de negociaciones y de una mediación gubernamental. La semana pasada rechazaron otra propuesta y afirmaron tener la capacidad financiera para extender el conflicto

La decisión de Capstone de reanudar las operaciones siguió a un fallo de un tribunal local de la semana pasada que autorizó el uso de la fuerza para despejar la toma de la desalinizadora que suministra agua a la mina

En 2025, Mantoverde produjo 62.308 toneladas de concentrado de cobre y 32.807 toneladas de cátodos de cobre, alrededor del 0,4% de la producción mundial. Capstone posee una participación del 70% en Mantoverde, mientras que la japonesa Mitsubishi 5711.T tiene el restante 30%

(Reporte de Fabián Cambero)