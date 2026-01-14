Sindicato de prensa de Venezuela dice que opositor Roland Carreño fue excarcelado

14 ene (Reuters) - El periodista y opositor Roland Carreño fue excarcelado, dijo el miércoles el sindicato de la prensa de Venezuela, en otro avance del proceso de liberación de presos y mientras muchas familias aún esperan que sus allegados salgan de prisión.

Carreño, miembro del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido en octubre de 2020, liberado en 2023 y arrestado nuevamente en 2024. Con su liberación, el total de periodistas excarcelados asciende a 10, según el Colegio Nacional de Periodistas.

Las liberaciones, anunciadas por el gobierno la semana pasada, avanzan lentamente, según grupos de defensa y familias. Organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 800 presos políticos en el país, pero hasta el momento solamente algunas decenas de personas han sido excarceladas.

Algunos de los liberados hasta el momento son estadounidenses, dijo el martes el Departamento de Estado de Estados Unidos, sin confirmar el número ni sus identidades.

La liberación de presos políticos en el país es una demanda recurrente de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición, incluida la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien tiene a varios aliados cercanos en prisión.

El anuncio de las excarcelaciones se produjo luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a inicios de mes y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Durante años, la oposición venezolana y grupos de derechos humanos han afirmado que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia, una acusación que las autoridades han negado sistemáticamente. No existe una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son.

Los familiares de los detenidos han esperado con ansias noticias, y muchos se han reunido a las afueras de las cárceles o han visitado varios centros de detención para intentar averiguar dónde se encuentran sus seres queridos.

Entre los detenidos destacados se encuentran el político opositor Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha -aliados cercanos de Machado-, Rafael Tudares -yerno del excandidato de la oposición Edmundo González-, Freddy Superlano -líder de Voluntad Popular- y Javier Tarazona -director de una ONG-. (Reporte de Reuters. Editado por Javier Leira)