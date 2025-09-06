Sindicato de transportistas denuncia el secuestro de seis camioneros senegaleses en Malí por grupos yihadistas

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El sindicato Unión de Trabajadores de la Carretera de Senegal ha informado del secuestro de seis camioneros senegaleses en Malí a manos de grupos de radicales islámicos, dos transportistas transfronterizos y cuatro aprendices que los acompañaban.

La organización sindical ha indicado que esta acción supone no solo "una grave amenaza para su seguridad y la de sus familias, sino también una amenaza para la libre circulación y el comercio en la subregión", según reza el comunicado emitido.

El secretario general del sindicato, Gora Khouma, ha asegurado que ya alertó a las autoridades senegalesas a principios del mes de agosto de la situación de los camioneros en la región. "Hay ataques por todas partes, pero vemos que el Estado senegalés es muy débil ante esta situación", ha sostenido en declaraciones recogidas por portal senegalés de noticias Dakar Actu.

Igualmente, el sindicato ha mostrado sus condolencias con las víctimas y sus familias y ha instado a las autoridades a tomar medidas para proceder a su liberación.

"Reiteramos que los trabajadores de carreteras están en la primera línea de la integración africana y no deben, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de estos conflictos", sostiene la nota.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Senegal ha indicado que por ahora "no existen pruebas verificables que confirmen el secuestro denunciado ni que permitan establecer con certeza la identidad de los presuntos implicados", aunque han afirmado un contacto con las autoridades malienses para recabar información.

A principios del mes de agosto, las autoridades de Malí anunciaron la liberación de otros cuatro camioneros marroquíes secuestrados a principios de año por la rama del grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel (anteriormente Estado Islámico en el Gran Sáhara, ISGS) cuando cruzaban la zona fronteriza entre Burkina Faso y Níger.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales.