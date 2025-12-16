Sindicatos aceiteros anuncian huelga que afectará industria agroexportadora de Argentina: cámara empresaria
LA NACION
BUENOS AIRES, 16 dic (Reuters) - Trabajadores de la poderosa industria procesadora de granos anunciaron una huelga de 24 horas para el próximo jueves que podría afectar a las empresas agroexportadoras de Argentina, informó la cámara que nuclea a las firmas del sector.
La protesta será llevada a cabo por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), según informó la cámara agroexportadora CIARA-CEC en la red X.
Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.
Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con la federación.
(Reporte de Nicolás Misculin)
