Sindicatos aceiteros anuncian huelga que afectará industria agroexportadora de Argentina: cámara empresaria

  1 minuto de lectura
Obelisco y edificio de la aduana
Sindicatos aceiteros anuncian huelga que afectará industria agroexportadora de Argentina: cámara empresaria

BUENOS AIRES, 16 dic (Reuters) - Trabajadores de la poderosa industria procesadora de granos anunciaron una huelga de 24 horas para el próximo jueves que podría afectar a las empresas agroexportadoras de Argentina, informó la cámara que nuclea a las firmas del sector.

La protesta será llevada a cabo por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), según informó la cámara agroexportadora CIARA-CEC en la red X.

Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.

Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con la federación.

(Reporte de Nicolás Misculin)

