Sindicatos aceiteros de Argentina anuncian huelga para el miércoles contra reforma laboral: cámara empresarial

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - Trabajadores de la industria procesadora de granos de Argentina anunciaron el martes una huelga con movilización para el miércoles en repudio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, dijo la cámara que nuclea a las firmas del sector.

La protesta será llevada a cabo por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

"Iniciaremos una huelga nacional con paro activo y movilización a partir de las 00 horas del miércoles 11 de febrero contra la regresiva reforma laboral", dijo un comunicado.

"No hay ningún beneficio para las y los trabajadores en este proyecto, ni para los registrados ni mucho menos para quienes sufren la informalidad. La reforma laboral del gobierno tiene como objetivo fundamental quitarnos derechos, que no podamos organizarnos, impedirnos luchar", señaló.

Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.

(Reporte de Walter Bianchi)