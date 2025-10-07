Sindicatos aceiteros de Argentina inician huelga en plantas por salarios

BUENOS AIRES, 7 oct (Reuters) - Diferentes sindicatos de trabajadores aceiteros de Argentina iniciarán el miércoles una huelga en reclamo de mejoras salariales, dijeron en un comunicado.

La medida comenzará a las 6:00 hora local (0900 GMT) del miércoles o el primer turno del día en todas las plantas aceiteras del país austral.

La medida dispuesta por tiempo indeterminado fue avalada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

"Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy (martes) en la audiencia realizada en la secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta", dijo el comunicado. (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernás Nessi; Editado por Jorge Otaola)