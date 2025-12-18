Sindicatos argentinos marchan contra controversial reforma laboral de Milei

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - La principal central de trabajadores de Argentina lideraba el jueves una multitudinaria manifestación contra un proyecto oficial de reforma laboral que busca modificar la jornada laboral, el pago de indemnizaciones y el derecho a huelga.

La protesta, que colapsó el centro de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades, pretende influir sobre los legisladores que esta semana comenzaron a tratar en el Congreso el proyecto de ley del mandatario de derecha radical Javier Milei, que busca reducir costos laborales con la norma.

"Este proyecto, tal como está redactado, nosotros lo rechazamos porque entendemos que es un proyecto regresivo, con quitas de derechos individuales y colectivos", dijo Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la radio Con Vos.

"Está redactado por abogados de las grandes empresas", añadió.

Los canales locales de televisión mostraban una Plaza de Mayo -frente a la Casa de Gobierno- colmada, a la espera de un acto encabezado por los líderes sindicales. Las calles aledañas también se hallaban colapsadas.

La protesta fue acompañada de una huelga por algunos sindicatos importantes como el de los trabajadores de las empresas agroindustriales -Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos-, cuya actividad se vio golpeada por el paro.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para el receso del verano austral porque aspira a aprobar la reforma laboral junto a otros proyectos relevantes como el presupuesto para 2026 y una norma tributaria.

Si bien podría sufrir algunos cambios, se espera que la reforma laboral -rechazada por la oposición peronista de centroizquierda- avance en el Congreso gracias al respaldo oficialista y de opositores moderados. Si el proyecto es convertido en ley, expertos no descartan que la Justicia plantee reparos a la norma.

(Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Lucila Sigal)