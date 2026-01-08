Sindicatos bolivianos intensifican bloqueos en rechazo a medidas económicas

Los bloqueos de carreteras aumentaron el jueves en Bolivia, en el marco de las protestas contra las medidas económicas del gobierno, con 32 puntos de corte, varios de ellos en ejes importantes, según la estatal Administración Boliviana de Carreteras (ABC).

El presidente centroderechista Rodrigo Paz aprobó un decreto en diciembre, con más de un centenar de artículos que ponen fin al subsidio de los combustibles y duplican los precios de la gasolina y el diésel.

La medida representa un giro económico radical para el país andino, tras 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales (2006-2019) y continuados por Luis Arce (2020-2025).

El decreto gubernamental también contempla facilidades para grandes inversiones en explotación de recursos naturales, eliminación de impuestos y congelamiento de salarios en el sector público.

Los manifestantes, mayoritariamente obreros, mineros, campesinos y maestros de escuela, exigen su derogación desde hace semanas, con protestas en las calles de La Paz. El martes iniciaron los cortes de vías a nivel nacional.

Aseguran que el decreto beneficiará a los grandes capitales, mientras los ciudadanos sufrirán el impacto de la inflación.

Los cortes de vía llegaron este jueves a 32, de los nueve iniciales, según la ABC.

El gobierno abrió un diálogo el lunes con la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país. Sin embargo, hasta el momento no han llegado a un acuerdo y las medidas de presión persisten.

"Son 35 (artículos) que solamente se modificarían en forma, no en fondo", adelantó este jueves la viceministra Andrea Barrientos, una de las representantes del gobierno en las negociaciones.

"La gente está totalmente de acuerdo" con la eliminación de la "subvención" a los combustibles, pues "es la única forma que tenemos de sincerar la economía", agregó.

Bolivia importaba los carburantes a precio internacional y los vendía a mitad de precio en el mercado interno, drenando sus reservas de dólares.

La inflación a 12 meses superó en diciembre el 20%, según el Instituto Nacional de Estadística.