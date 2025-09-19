Sindicatos dan un "ultimátum" al gobierno francés para responder a sus "reivindicaciones"

Los sindicatos franceses dieron este viernes un "ultimátum" al primer ministro, Sébastien Lecornu, para que responda a "sus reivindicaciones", antes de decidir si convocan nuevas manifestaciones, un día después de sacar a cientos de miles personas a las calles.

Entre 500.000 personas y "más de un millón", según las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente, pidieron el jueves en la calle que el gobierno abandone su proyecto de recortes en los servicios públicos y aumente los impuestos a los ultrarricos en sus presupuestos de 2026.

"Si antes del 24 de septiembre no respondió a las reivindicaciones, las organizaciones sindicales se reunirán para decidir muy rápidamente una nueva jornada de huelga y manifestaciones", advierten los ocho principales sindicatos en su "ultimátum" conjunto.

En un comunicado, las centrales sindicales detallan sus reclamos: abandonar el proyecto de presupuestos del exprimer ministro François Bayrou, gravar más a las grandes fortunas, dar marcha atrás al retraso de la edad de jubilación a 64 años, entre otros.

"Las reivindicaciones" de los manifestantes "están en el centro de las consultas" iniciadas con las fuerzas políticas y sindicales, respondió en la noche el primer ministro centroderechista en la red social X, anunciando que recibiría a los sindicatos "en los próximos días".

Lecornu multiplica los contactos con los partidos para lograr que el Parlamento, donde está en minoría, apruebe su proyecto de presupuestos —que todavía no desveló— y no tumbe al gobierno, como le ocurrió a sus dos predecesores.

Este último escenario recrudecería aún más la profunda crisis política abierta en 2024 con un fallido adelanto de las elecciones legislativas y los llamados a la dimisión del presidente, Emmanuel Macron, cuyo mandato termina en 2027.

