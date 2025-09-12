Sindicatos del Sabadell rechazan la OPA en el dictamen del consejo por el impacto en el empleo

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los sindicatos representantes de los trabajadores de Banco Sabadell han expresado su rechazo a la oferta pública de adquisición (OPA) en una serie de dictámenes remitidos al consejo antes de que este fijara su oposición en el informe publicado este viernes. En concreto, el consejo de Banco Sabadell ha recibido las opiniones de UGT, Intersindical, Euskal Sindikatua y Sindicato Independiente Grupo Banco Sabadell (Sicam).

UGT, que ha remitido el informe más extenso de los cuatro, ha manifestado su "oposición firme a la OPA hostil" lanzada por BBVA. La fuerza sindical ha indicado que su rechazo se basa en un análisis de las repercusiones económicas, laborales y sociales que emanan de varios informes encargados por el propio sindicato, incluido uno a la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, la agrupación de trabajadores prevé la destrucción de entre 7500 y 10.500 empleos directos, tomando en consideración una horquilla de entre el 40% y el 55%. Esta horquilla se ajusta a una destrucción de empleo del 45,5% de las plantillas de bancos absorbidos, que es la media que se ha producido en España en las fusiones anteriores "más significativas" examinadas por UGT.

UGT también ha criticado que se producirá un deterioro de las condiciones laborales, un "cierre masivo" de oficinas y una reducción del crédito disponible de hasta 54.000 millones de euros.

De su lado, La Intersindical ha considerado que la destrucción de empleo podría ser de 5400 personas, extrapolando las cifras del último expediente de regulación de empleo (ERE) de Banco Sabadell. También se ha opuesto al cierre de 300 oficinas que prevé BBVA.

"Las experiencias de las últimas entidades absorbidas por BBVA no nos dan ningún motivo para ser optimistas", ha asegurado este sindicato.

De su lado, Euskal Sindikatua ha manifestado que "no es admisible que los costes de los ajustes que pudiera acabar generando una operación de estas dimensiones recaigan sobre las plantillas a través de medidas traumáticas"; mientras que Sicam ha manifestado su "firme oposición" a la OPA por ser una "grave amenaza" para los derechos laborales de empleados y para la estabilidad del sistema financiero.

Por otro lado, aunque CCOO no ha remitido ningún informe a Sabadell, su secretario general, Unai Sordo, sí se ha pronunciado este viernes al ser entrevistado en TVE, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sordo ha avisado de que, en términos de empleo, "el resultado de la entidad fusionada con el tiempo viene a tener el tamaño de la más grande de las que fusionó, con lo cual suele haber reducciones de plantilla".

Asimismo, ha avisado de que los trabajadores están "viviendo con inquietud" este proceso porque "la presión sobre la carga de trabajo y sobre la exigencia de resultados es enorme", algo que se agravaría en un proceso de este tipo.