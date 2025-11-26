Sindicatos en India celebran protestas nacionales contra las nuevas normas laborales

NUEVA DELHI (AP) — Una coalición de 10 importantes sindicatos indios organizó protestas a nivel nacional el miércoles contra la implementación de nuevas normas laborales aprobadas por el gobierno, afirmando que los cambios radicales son un "engaño fraudulento" contra los trabajadores.

En manifestaciones en varias partes del país, los sindicatos que representan a millones de trabajadores y agricultores acusaron al gobierno de impulsar la reforma a pesar de las preocupaciones generalizadas de que el nuevo marco erosiona la seguridad laboral, debilita la negociación colectiva y aumenta el control de los empleadores.

Es la primera acción laboral coordinada desde que las normas entraron en vigor la semana pasada, subrayando las profundas tensiones entre los sindicatos y el gobierno sobre la dirección de las reformas económicas.

Mientras que los funcionarios indios dijeron que el nuevo marco modernizará leyes obsoletas, mejorará la eficiencia y ampliará las protecciones sociales, los sindicatos argumentaron que les despojaría de salvaguardas esenciales y favorecería a los empleadores en un momento de creciente inseguridad laboral.

“Los derechos de los trabajadores están siendo aplastados, y el gobierno justifica la medida con una avalancha de mentiras de que los códigos beneficiarán a los trabajadores”, afirmó Tapan Sen, secretario general del Centro de Sindicatos de la India, alineado con el partido comunista y un sindicato clave en el grupo que convocó la huelga.

Los cuatro códigos —que cubren salarios, relaciones industriales, seguridad social y seguridad laboral— reemplazan 29 leyes laborales que anteriormente regulaban la contratación, los beneficios y los estándares laborales en los sectores formal e informal de la India.

Cuando presentó las normas, el gobierno dijo que la estructura consolidada simplifica el cumplimiento, reduce la fragmentación y brinda a los trabajadores mejor acceso a la seguridad social, contribuciones al fondo de previsión y normas de seguridad.

Los códigos hacen obligatorio para los empleadores emitir cartas de nombramiento y fijan un plazo para el pago de salarios. También permiten que las mujeres trabajen turnos nocturnos con arreglos de seguridad por parte de los empleadores.

Los beneficios de seguridad social se han extendido al sector irregular y a los trabajadores de plataformas digitales. Los empleados a término fijo recibirán los mismos beneficios que los trabajadores permanentes, incluidas licencias, prestaciones por maternidad y pagos adicionales después de completar un año de servicio.

Sin embargo, los sindicatos argumentan que la implementación ha revelado que las reformas están profundamente inclinadas a favor de los empleadores. Señalan disposiciones que permiten despidos fáciles para empresas más grandes, amplían el empleo a término fijo y endurecen las condiciones para formar sindicatos o convocar huelgas.

“Es un intento de devolver a los trabajadores a la era colonial donde ni siquiera pueden alzar la voz ni luchar para formar o legalizar un sindicato”, dijo Amarjeet Kaur, secretaria general del Congreso de Sindicatos de Toda la India, otro sindicato prominente que participa en la huelga.

El gobierno no ha comentado formalmente sobre la huelga. Normalmente desestima las afirmaciones hechas por los sindicatos.

Nueva Delhi ha defendido los códigos como algo muy esperado y afirma que un marco laboral moderno es esencial para atraer inversiones y aumentar los empleos formales. Espera que las empresas se sientan incentivadas a expandir sus operaciones, creando más empleos seguros con el tiempo.

